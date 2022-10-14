品味家居電器特集｜時尚達人必入手 精選5款實用家電 打造品味家居



現代生活愈來愈講求品味和格調，智能時尚的家居電器不但可以提升生活質素，更能凸顯個人品味。以下精選了5款品味家電，從衣、食、娛各方面打造品味家居，各位時尚達人切勿錯過！



個性化配色組合

Samsung BESPOKE設計品味雪櫃 打破傳統雪櫃就是黑白灰的形象，BESPOKE的設計品味雪櫃系列可以自訂專屬配色，更可按需要組合至三門進階款式雪櫃，打造獨一無二的風格。雪櫃採用SpaceMax™技術，令機身更纖薄之餘亦具更高的儲藏功能。另外，FlexZone™獨立變溫室內建5種保鮮模式，可根據不同食材設定最佳的保鮮溫度，讓食物持久保鮮，集時尚實用於一身。

AI衣管家

Samsung智能魔衣櫥 都市人生活忙碌，衣物未必能夠每天清洗，疫情下難免感到擔憂。Samsung的智能魔衣櫥透過Jet Steam高溫蒸氣與Jet Air噴射氣流技術，為衣物殺菌除臭，可有效消滅99.9%常見細菌與病毒，亦可達致防皺效果，省卻燙衣步驟。衣櫃更加入了AI智慧控制功能，透過AI學習用家的使用習慣，量身打造日常護理行程。

影迷必備

USATISFY家用DLP

口袋迷你投影機 不少人會選擇於假期Staycation，一部迷你投影機就非常適合帶去消遣。這部投影機為同級數產品中最袖珍，僅6cm，可輕鬆放入口袋，內置多個熱門串流平台，如Netflix、YouTube等應用程式，大量影片任觀賞。雖然機身小巧，但DLP成像令畫面清晰細膩，更可蓄電使用，隨時隨地都可以享受到影院式體驗。

室內無煙BBQ

德國寶韓式光波燒烤爐 秋風起，不想出門，又想跟朋友聚會BBQ？德國寶韓式光波燒烤爐採用紅外線光波三重加熱，利用食物原有油脂進行烹調，無需額外落油，達致室內無煙無火BBQ。當中360°自動旋轉功能，透過烤盤熱傳導，令食物受熱更均勻。可拆式Teflon不黏塗層烤盤亦方便清洗，其中配有集油盤，能夠將肥膩油脂流走，非常適合關注健康的人士。