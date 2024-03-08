回南天救星 德國寶「真一級能源」空清抽濕機系列

潮濕的天氣不僅讓人感到昏昏欲睡，還使得家中濕氣重，對家居和人體都有很大影響。為了應對這樣的情況，德國寶推出了「真一級能源」空清抽濕機系列，專為潮濕天氣下的家庭提供解決方案。

纖巧型空氣淨化抽濕機

德國寶超人氣抽濕機DHM-906抽濕量高達12升/日，超迷你的機身設計，只有約29cm的闊度和約18cm的深度，機面面積比一張A4紙還要細，加上智能濕度控制功能，以及 UVC 殺菌和負離子淨化系統，其高效破壞細菌及微生物DNA結構，殺滅抽濕機的細菌；同時釋放出高濃度負離子，吸附在空氣中的懸浮微粒並與之結合成帶電粒子保持屋企清爽舒適。