回歸25周年免費搭車 全港七一優惠

七一慶典，政府轄下的多個康樂設施、主題樂園及交通工具，推出多項優惠或免費乘搭服務，讓市民可在這天盡情享受香港各樣康體設施。
康文署七一免費活動：
‧康文署轄下室內康樂設施，以及戶外康樂設施(不包括營地設施、運動場、人造草地球場和天然草地球場)，免費入場及免場租。
‧公眾游泳池豁免入場費(不包括灣仔游泳池及因改建工程而暫停開放的摩士公園游泳池及九龍仔游泳池)；以及水上活動中心艇隻(創興水上活動中心的康樂獨木舟、水上單車、舢舨和彩艇只供營友免費使用)使用。
換領限量版康樂棋紀念品
康文署邀請插畫師以慶祝活動為題材，設計成兒童康樂棋棋盤，並把棋盤設計製作成地畫貼紙，6月中起陸續張貼在康文署轄下9個康樂及文化場地供市民玩樂。康文署方亦推出紀念品換領計劃，供參與不同慶祝活動的市民換領限量版康樂棋紀念品。
大空館、科學館等13個博物館免費入場
康文署轄下的13個博物館、大空館及科學館，於七一當日免費入場。此外，還有油街實現新藝術空間的《新域混影》和《賞森．悅木》的活動，及播放倫敦愛樂樂團(音樂會銀幕版)、香港芭蕾舞團改篇經典童話《仙履奇緣》等節目，供市民七一當天欣賞。
1. 電車：全日免費任搭
2. 九巴：免費任搭1號線。由竹園邨往返尖沙咀碼頭。
3. 九巴月票買三送一。
4. 憑九巴月票免費搭龍運：九巴月票持有人於2002年7月1日至9月30日優惠期間，可以「先搭後回贈」的方式，免費乘搭龍運全數共53條路線。
5. 樂悠卡、長者八達通免費乘搭過海後巴士。
6. 九巴網上商店SHOP1933優惠期內指定貨品提供二五折優惠。
7. 免費乘搭4條專線小巴：
14M─銅鑼灣往返渣甸山的港島區專線。
21A─大埔墟與大埔頭的新界區專線小巴。
21M─銅鑼灣與大坑徑港島區專線。
30─銅鑼灣往返跑馬地專線小巴。
8. 在1997年7月出生的25歲青年，於6月23日至7月31日期間，購買海洋公園或水上樂園門票可獲買一送一優惠，加送$30購物電子現金券！
9. MTR港鐵推出「一拍有獎」推廣活動：
MTR Mobile登記用戶可於6月28日至7月12日一連3個星期二在MTR Mobile app抽獎，每次送出25,000份獎品，合共75,000份。當中包括港鐵全年免費車票、免費本地單程車票、港鐵商場電子禮券及車費折扣優惠。抽獎日期將於6月28日、7月5日、7月12日，下午2時至4時進行。