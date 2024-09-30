國寶急增 大熊貓經濟成谷市良機 學者指熊貓展現香港特色助添經濟內涵

中央5月宣布再次向香港特區贈送兩隻國寶大熊貓，加上8月中旬「盈盈」誕下龍鳳胎，令香港熊貓數目「二變六」。熊貓急增令特區政府決定推動「熊貓經濟」，而商界就視「熊貓經濟」為谷市良機，盼可藉著熊貓吸引市民和旅客消費。有學者認為要發展熊貓經濟，當務之急是確立大熊貓與本港特色的連繫，讓香港可藉熊貓宣傳自身特色之餘，亦可令商戶應用熊貓於產品時更有效果。記者：李朗僑

不少商界看準大熊貓熱潮，其中旺角MOKO新世紀廣場在商場內設由不同熊貓裝置組成的「熊貓樂園」，包括不時發出「呼嚕呼嚕」打呼聲音的4米長、可動超仿真熊貓。新鴻基地產租務部副總經理(推廣)陳潔儀表示，活動盼抓緊市民期待持續關注熊貓動態的勢頭，「搶頭啖湯」、營造熊貓經濟氣氛，與節慶主題具時限性不同，「熊貓可以拖長嚟做」，對商界而言是難得機遇。

陳潔儀亦樂見日後港產大熊貓成為知名IP，但她亦指出「唔做IP都有好處」；因以往商戶想出售受權產品均要支付版權費，「想玩都無得玩」；而熊貓作為公開題材可讓業界各持份者採用，下降商戶加入熊貓經濟的門檻。

大熊貓熱潮鼓勵不少商戶締造新商機。旺角MOKO新世紀廣場「搶頭啖湯」營造熊貓經濟氣氛，但亦有其他商場同樣推出熊貓活動一同加強熱度；其中信和集團4大商場屯門市廣場、奧海城、荃新天地及朗壹廣場，將有75隻熊貓穿梭於商場不同角落；西沙GO PARK亦會展示採用回收膠樽和學校收集的廢紙製成的熊貓。