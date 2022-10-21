報復式旅遊成趨勢 旅客渴望彈性行程 Klook Pass輕鬆揀景點

各地放寬入境要求，加上「0+3」返港措施助攻，撻著大眾外出旅遊的心情，近期各大旅行社及旅遊預訂平台的詢問度及瀏覽量爆升！Klook香港業務總經理岑皓祺Kenny指出，根據過往港人「報復式」staycation的經驗，已預料香港人將會有另一波「報復式旅遊」熱潮。「我們在今年夏天曾進行《港人有幾想去旅行》問卷調查，即使未全面通關已有近四成人表示於未來6個月內出發；而且人均消費更達萬元，同時傾向7日或以上中長線行程。」他表示現今旅客更渴望彈性編排行程，而整合熱門旅遊城市的人氣景點通行證「Klook Pass」，正好配合後疫情旅客的需要。

自從上月9月23日政府宣布放寬入境檢疫至「0+3」當日起計，Kenny表示Klook平台一直處於高瀏覽流量狀態，「截至本周一，平台上首5位目的地的預訂量，依次為日本、泰國、歐洲、韓國及新加坡，當中歐洲尤以英國、瑞士及法國最受歡迎。而位列榜首的日本，其預訂量更佔Klook平台上整體海外活動約三成半，足見大家『思鄉心切』。」他笑言。至於平台上最受歡迎的海外活動，他表示首三位都跟預訂交通票券類別有關。他續說，「分別是海外租車服務、日本鐵路周遊券(Japan JR Pass)及瑞士旅行通行證(Swiss Travel Pass)；其次則是樂園門票預訂，分別為東京迪士尼樂園門票及大阪環球影城快速通行證。」適逢迎接日本欣賞紅葉季節及年末冬季滑雪，Kenny還指出平台上溫泉旅館及滑雪度假村均錄得強勁預訂升幅。

Klook Pass迎合需要

協同當地政府辦Klook旅遊節

Klook坐擁300萬活躍用戶，Kenny稱透過平台各項數據可分析旅客的旅遊取態，有助團隊開發更多體貼玩家的精選玩樂體驗，並利用Klook Pass通行證整合人氣景點及其交通配套。他解釋，「旅客可先選購通行證種類(2、3、或4個景點，另可自選加購項目)，再預訂活動以啟動通行證，並於有效期內於指定活動中使用Klook Pass即可，過程簡單而且具彈性，適合現今旅客即興遊歷的趨勢。」Klook也持續與各地旅遊局展開多方合作，包括新加坡、泰國、韓國、澳洲等地旅遊局，重建旅客外遊信心並加速產業復甦，「合作內容包括建立有趣且吸睛的旅遊內容，共同規劃開發獨家體驗並提供折扣優惠，今年更相繼在新加坡、曼谷及馬尼拉等地舉辦Klook旅遊節，邀請區內不同國家參與推廣，透過攤位展示和體驗在地文化，同場亦有旅遊達人分享所見所聞及旅遊貼士。」

Klook積極合作，他舉例平台引入《阿凡達：全新體驗》門票預訂，《阿凡達》電影與新加坡濱海灣花園聯名合作，在2022年10月28日起於濱海灣花園的雲霧森林打造《阿凡達：全新體驗》沉浸式步行空間，遊客可親歷潘朵拉星球中的奇幻世界，化身阿凡達進入納美人的叢林。同樣地，Klook亦將新加坡親子熱點引進來港，「我們跟當地最大型親子遊樂中心Kiztopia展開合作，他們早前於沙田新城市廣場開設首間萬呎海外旗艦店，設有多達15個遊樂體驗區域，當中包括設置了8條、達4米高的巨型滑梯攀爬區！」而Klook正是獨家門票預售平台。

