大學聯招今公布遴選結果 按時交留位費否則將視作放棄資格

2023年度的大學聯招今日公布正式遴選結果，應屆中六生可於9時起登入JUPAS網站、9間參與JUPAS大學的網站，以及「大學聯招處」24小時互動語音系統(2334 2330)獲取結果。

同學須注意如獲得正式遴選資格，將成為2023至2024學年最優先及唯一符合取錄資格及於其選擇名單中排列最高取錄資格的課程。除非DSE成績覆核後同學的成績獲得調高而獲「較高次序的課程」取錄資格，否則於同一學年內，同學將不會再被取錄入讀任何經「大學聯招辦法」可選報的課程。同學必須於8月10日下午5時或以前透過繳費靈網上服務、轉數快、電子銀行服務或於東亞銀行繳交現金等方式，繳付5,000港元的正式留位費以接納正式遴選結果，否則將被當作放棄資格，大學聯招辦不會接受任何逾期繳款。

覆核成績等級調高 可要求重新考慮入學申請

同學繳交留位費後會從短訊、電郵、「大學聯招辦」帳戶內的訊息匣，或是帳戶內更新後的「Payment History」中收到確認成功繳費通知。於確認繳交留位費後，同學須於取錄院校的指定時間內完成註冊手續，如同學當時不在香港，則應聯絡取錄院校另作安排。就算同學已接納正式遴選的取錄結果，只要其於DSE成績覆核後取得更高科目等級（覆核成績），都符合資格要遞交要求根據覆核成績重新考慮入學申請及修改/不修改課程選擇（須於8月17日上午9時至下午6時提交申請）。

同學如接納「較高次序的課程」取錄資格，可於8月24日下午5時前登入「大學聯招辦法」帳戶接納「較高次序的課程」取錄資格，但毋須再次繳交「較高次序的課程」取錄資格的留位費，大學聯招處會將同學就正式遴選已繳交的留位費，轉為「較高次序的課程」取錄資格的留位費。

未獲取錄同學 可留意補選結果

如同學未能於DSE成績覆核取得更高科目等級，則正式遴選資格便屬於其2023至2024學年內最優先及唯一，並符合取錄資格的課程，所以同學於收到正式遴結果後，宜先接納取錄資格，否則便會被視作放棄學額。有關學額將會給予其他未獲得正式遴選取錄資格的同學。而補選結果會於8月28日上午9時公布，獲補選取錄資格的同學將收到大學聯招辦的電郵及SMS通知，未獲取錄資格的同學可登入大學聯招辦法帳戶查找結果。接納補選取錄資格的同學須於8月28日下午5時前繳交留位費，並在指定時間內完成註冊手續，否則便會被視作放棄補選取錄資格，於同一年內將不會再被任何經「大學聯招辦法」選報的課程取錄。

