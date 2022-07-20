天麟教育助同學追求夢想 協助報讀殿堂級「倫敦藝術大學」

英國倫敦作為世界級藝術之都，是許多藝術設計學生的熱門升學地點。倫敦藝術大學更是著名的藝術設計大學，在QS世界大學排名藝術與設計科目中連續四年榮獲第二，是很多香港藝術與設計學生都想進入的學府，而著名校友包括Alexander McQueen、Jimmy Choo及John Galliano等。
天麟教育(倫敦藝術大學香港、澳門及廣東省招生代表處)旗下的天麟學校(西九龍)的「西方藝術設計創意課程」，深受學生歡迎，課程主要通過系統性的學習，增強學生藝術設計作品的創造能力，把握更好的機會報讀相關的藝術設計海外課程。
培育創意與明辨性思考
天麟學校(西九龍)導師包括世界頂尖藝術設計大學UAL的畢業生，他們對英國大學環境、教學模式和要求均有深入的認識。天麟學校(西九龍)的「西方藝術設計創意課程」重點在於拓展學生的西方藝術設計創意思維，通過西方藝術設計工作坊、講座、演示、小班討論以及一對一指導等方式培養和發展學生的西方創意藝術設計綜合素質。
項目為主導的教學模式
課程是以項目為主導(Project-based)的教學模式，可讓學生發展具個人風格的作品集，以便學生能把握更好的機會報讀相關的藝術設計海外課程。此課程旨在引導學生以概念性及批判性思考創作項目，並於修畢課程前完成別具個人風格的藝術設計作品集。
Kavan指課程內容豐富充實，著重培育創意，鼓勵同學勇於作多方面嘗試，並會培養同學創意思維基礎、學習不同資料搜集方法及創作表達。
課程亦著重培養同學的批判性思維，使同學可獨立思考和解決問題。Kavan建議有意報讀藝術設計課程的同學，可多留意日常身邊的事物，以便獲取更多創作靈感，另外，同學也可多接觸和搜集不同類型的素材，方便日後創作之用。
天麟學校(西九龍)
「西方藝術設計創意課程」資料：
查詢：3426 4802
地址：深水埗大埔道180-182號1樓
網址：www.chamberlaininstitute.com 電郵：[email protected]
同學分享
Kara自小喜歡室內設計和建築，希望將來可以從事室內設計相關的工作。透過正在UAL就讀的學長介紹，她得知天麟學校(西九龍)的課程能提升自己獨立學習和解決問題的能力，培養對西方藝術設計的創作思維，從而製作出個性化的作品集。在這八個月學習期間，Kara從老師和同學們的分享中得到很大啟發，也為報讀UAL作好準備。
Kara已獲坎伯韋爾藝術學院(UAL Camberwell College of Arts)取錄，將入讀BA (Hons) Interior and Spatial Design。
Margaret喜歡創作，常以日常環境和歷史神話人物等化為創作主題。她指出每次做創作項目時，導師都會透過小組討論分階段給予意見及指導，鼓勵她嘗試以不同物料、風格、把創作意念化為作品。透過課程，她明白到要對不同物料有一定研究，創作才可突破框架，這點可應用在不同創作範疇中。
Margaret已獲坎伯韋爾藝術學院(UAL Camberwell College of Arts)取錄，將入讀BA (Hons) Fine Art: Painting。
Alison曾在英國A-Level中選修藝術，並希望將來入讀UAL。她表示在天麟學校(西九龍)完成八個月課程後，才感覺自己真正準備好入讀大學。課程讓她學習怎樣完成創作項目和學會做好資料搜集，令創作時更得心應手。她指出現時自己的作品比過去更成熟。
Alison已獲坎伯韋爾藝術學院(UAL Camberwell College of Arts)取錄，將入讀BA (Hons) Fine Art: Sculpture。