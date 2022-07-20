天麟教育助同學追求夢想 協助報讀殿堂級「倫敦藝術大學」

英國倫敦作為世界級藝術之都，是許多藝術設計學生的熱門升學地點。倫敦藝術大學更是著名的藝術設計大學，在QS世界大學排名藝術與設計科目中連續四年榮獲第二，是很多香港藝術與設計學生都想進入的學府，而著名校友包括Alexander McQueen、Jimmy Choo及John Galliano等。

天麟教育(倫敦藝術大學香港、澳門及廣東省招生代表處)旗下的天麟學校(西九龍)的「西方藝術設計創意課程」，深受學生歡迎，課程主要通過系統性的學習，增強學生藝術設計作品的創造能力，把握更好的機會報讀相關的藝術設計海外課程。

培育創意與明辨性思考

天麟學校(西九龍)導師包括世界頂尖藝術設計大學UAL的畢業生，他們對英國大學環境、教學模式和要求均有深入的認識。天麟學校(西九龍)的「西方藝術設計創意課程」重點在於拓展學生的西方藝術設計創意思維，通過西方藝術設計工作坊、講座、演示、小班討論以及一對一指導等方式培養和發展學生的西方創意藝術設計綜合素質。

項目為主導的教學模式

課程是以項目為主導(Project-based)的教學模式，可讓學生發展具個人風格的作品集，以便學生能把握更好的機會報讀相關的藝術設計海外課程。此課程旨在引導學生以概念性及批判性思考創作項目，並於修畢課程前完成別具個人風格的藝術設計作品集。

Kavan指課程內容豐富充實，著重培育創意，鼓勵同學勇於作多方面嘗試，並會培養同學創意思維基礎、學習不同資料搜集方法及創作表達。

課程亦著重培養同學的批判性思維，使同學可獨立思考和解決問題。Kavan建議有意報讀藝術設計課程的同學，可多留意日常身邊的事物，以便獲取更多創作靈感，另外，同學也可多接觸和搜集不同類型的素材，方便日後創作之用。

天麟學校(西九龍)

「西方藝術設計創意課程」資料：

查詢：3426 4802

地址：深水埗大埔道180-182號1樓

網址：www.chamberlaininstitute.com 電郵：[email protected]