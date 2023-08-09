天麟教育幫助學生做好準備 報讀殿堂級「倫敦藝術大學」

作為世界級藝術之都，英國倫敦既有深厚的歷史沉澱，亦是世界時尚之都，藝術氛圍濃厚，有多家藝術館和博物館，是不少修讀藝術設計系學生夢寐以求的升學地點。而連續五年榮獲QS世界大學排名「藝術與設計科目」第二位的倫敦藝術大學(UAL)，更是培育世界著名藝術家的搖籃。想與世界知名藝術家，包括Alexander McQueen、Jimmy Choo及John Galliano等成為校友，便要把握機會為追尋夢想做好準備。 天麟教育是倫敦藝術大學授權香港及澳門唯一招生代表處，而旗下的藝術設計教育機構天麟學校(西九龍)專門提供不同西方藝術設計創意作品集課程，為入讀海外知名藝術設計大學作出準備。當中包括「西方藝術設計創意課程」，學生在完成課程後達到一定的水平更可獲得被全球許多大學認可的藝術與設計證書。多年來，有不少天麟學校(西九龍)的畢業生更獲得倫敦藝術大學的一級榮譽殊榮。他們在倫敦藝術大學修讀的科目包括BA (Hons) Fashion Jewellery、BA (Hons) Illustration、BA (Hons) Fine Art、BA (Hons) Production Arts For Screen: Technical Arts Specialism 和 BA (Hons) Fashion Pattern Cutting等。

同學分享： Celia──於中學修讀視藝科的Celia，因想加深對藝術創作的理解，於網上搜尋到天麟學校(西九龍)的資料，與家人商討並獲得家人支持報讀「西方藝術設計創意課程」。「老師除教授藝術創作的技巧外，亦為我們打好基礎，激發創意思維和提升表達技巧，讓我更廣泛認識藝術設計行業不同範疇的發展路向。」已獲UAL 取錄修讀BA (Hons) Fine Art 課程的Celia，計劃赴英後再逐步確立自己的專業發展方向。 Vannie──從小到大都有修讀藝術，中學時以視覺藝術為主的Vannie，因夢想到外國進修，於網上搜尋藝術設計課程的資料而報讀天麟的課程。「在中學時創作只是為了交功課，但來到天麟讓我更主動投入和享受藝術創作，創意思維亦有所提升。」在老師鼓勵下， Vannie嘗試了如雕塑等不同創作，並在聽取老師建議後報讀了UAL London College of Communication的BA (Hons) Interaction Design Arts課程，將來可創作更多與人有互動及有趣的藝術作品。