天麟教育幫助學生做好準備 報讀殿堂級「倫敦藝術大學」

作為世界級藝術之都，英國倫敦既有深厚的歷史沉澱，亦是世界時尚之都，藝術氛圍濃厚，有多家藝術館和博物館，是不少修讀藝術設計系學生夢寐以求的升學地點。而連續五年榮獲QS世界大學排名「藝術與設計科目」第二位的倫敦藝術大學(UAL)，更是培育世界著名藝術家的搖籃。想與世界知名藝術家，包括Alexander McQueen、Jimmy Choo及John Galliano等成為校友，便要把握機會為追尋夢想做好準備。
天麟教育是倫敦藝術大學授權香港及澳門唯一招生代表處，而旗下的藝術設計教育機構天麟學校(西九龍)專門提供不同西方藝術設計創意作品集課程，為入讀海外知名藝術設計大學作出準備。當中包括「西方藝術設計創意課程」，學生在完成課程後達到一定的水平更可獲得被全球許多大學認可的藝術與設計證書。多年來，有不少天麟學校(西九龍)的畢業生更獲得倫敦藝術大學的一級榮譽殊榮。他們在倫敦藝術大學修讀的科目包括BA (Hons) Fashion Jewellery、BA (Hons) Illustration、BA (Hons) Fine Art、BA (Hons) Production Arts For Screen: Technical Arts Specialism 和 BA (Hons) Fashion Pattern Cutting等。
透過溝通鼓勵學生 培養獨立創作能力
天麟學校(西九龍)藝術學術總監Kavan指，該校的導師來自英國頂尖藝術設計大學，包括UAL的畢業生，因此他們對英國大學的環境、教學模式和學習要求都相當熟悉。導師會與學生作出充分溝通，以了解學生的藝術學習經歷，並通過西方藝術設計工作坊、講座、演示、小班討論以及一對一指導等方式，協助學生在嘗試不同創作過程中，培養獨立創作能力。
嘗試不同創作助確立發展方向
「就算同學本是修讀其他學科，沒有太多藝術設計經驗，一樣可以找到自己的興趣和潛能。」Kavan指「西方藝術設計創意課程」重點在於提供專業的作品集指導，培育學生的創新思維，鼓勵他們嘗試不同範疇的藝術創作，在過程中學習如何搜集資料、運用不同物料和手法等，去完成極具個人風格的藝術設計作品。同時，導師亦會提供面試時表達技巧的建議，讓他們更有信心面對英國藝術大學的入學面試。
Kavan建議有意報讀「西方藝術設計創意課程」的同學，可先預備個人資料和作品，如拍攝的照片、搜集的材料、畫作或認為與藝術設計相關的資料，讓老師可作出評估，並因應同學的興趣和潛力給予指導。
天麟學校(西九龍) 「西方藝術設計創意課程」資料
查詢：3426 4802 地址：深水埗大埔道180-182號1樓
同學分享：
Celia──於中學修讀視藝科的Celia，因想加深對藝術創作的理解，於網上搜尋到天麟學校(西九龍)的資料，與家人商討並獲得家人支持報讀「西方藝術設計創意課程」。「老師除教授藝術創作的技巧外，亦為我們打好基礎，激發創意思維和提升表達技巧，讓我更廣泛認識藝術設計行業不同範疇的發展路向。」已獲UAL 取錄修讀BA (Hons) Fine Art 課程的Celia，計劃赴英後再逐步確立自己的專業發展方向。
Vannie──從小到大都有修讀藝術，中學時以視覺藝術為主的Vannie，因夢想到外國進修，於網上搜尋藝術設計課程的資料而報讀天麟的課程。「在中學時創作只是為了交功課，但來到天麟讓我更主動投入和享受藝術創作，創意思維亦有所提升。」在老師鼓勵下， Vannie嘗試了如雕塑等不同創作，並在聽取老師建議後報讀了UAL London College of Communication的BA (Hons) Interaction Design Arts課程，將來可創作更多與人有互動及有趣的藝術作品。