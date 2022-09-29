從健康飲食著手 銀髮族保持強健體魄

疫情反覆未止，確診新冠人數雖有所回落，但市民仍不能鬆懈。特別對銀髮族而言，在接種疫苗的同時，隨著年齡增長，新陳代謝日漸減慢，加上活動量下降，一般長者所需的熱量較成年人少，但生活在後疫情時代，長者仍需要補充足夠營養素以維持免疫力健康。
強魄飲食宜補充奧米加3、維他命D及鋅
註冊營養師Vivian Chu建議銀髮族宜採用抗炎飲食：多進食高纖水果、糙米、全麥麵包等全穀類，以及含有豐富奧米加3的深海魚和堅果，均有助身體擊退炎症，而透過飲食以攝取充足的維他命C及D、鋅等營養元素，則有助增強上呼吸道黏膜健康，增強身體抵擋病毒的作用。
另一方面，銀髮一族最好奉行「少油、少鹽、少糖」的原則，不少醃製及加工食物，如鹹蛋、鹹魚及罐頭等高鹽分食物絕不適宜長者食用，如要增添食物的味道，家人可用天然的調味料，薑、蔥、蒜、醋、胡椒、五香粉及花椒八角等加入食物，以增加食物的味道。
攝取足夠蛋白質及鈣質 保肌肉及骨骼健康
不少長者，特別是女性都要面對肌肉及骨質流失的問題，容易導致肌無力、骨折等。要維持長者骨骼及肌肉健康，蛋白質及鈣質的攝取相當重要。根據衛生署建議，年滿50歲人士每日需要攝取
1,000至1,300毫克鈣質。而要補充蛋白質和鈣質的方法形形色色，照顧者不妨多花心思，細心留意長者的飲食喜好，以增強營養素攝取。
不少老人家抗拒喝牛奶，可嘗試轉用低糖加鈣豆漿或豆腐攝取鈣質。另外，吃雞蛋亦不需白烚才健康，偶爾煎蛋或加入其他配料炒蛋，或滾湯時加入雞蛋做成蛋花；或於烹調麥皮時加入，同樣能增加蛋白質攝取量。進食麥皮時也可加芝麻，高鈣又「潤腸」，有助通便。另外，部分長者隨著年紀增長，咀嚼及吞嚥能力減弱，繼而影響胃口。營養師Vivian亦建議可將食材煮得較腍身，並以蒸、炆、灼為主；肉類則可選無骨或選擇較腍身的魚肉及蝦肉，盡量去皮切細件，亦能增加進食量。
老友記一日三餐餐單推介：
早餐: 芝麻南瓜肉絲粥
午餐: 冬菇蒸肉餅+蒜蓉炒菠菜
下午茶: 高鈣低脂牛奶+水果
晚餐: 白菜豆腐湯+節瓜雲耳炒雞柳