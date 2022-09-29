從健康飲食著手 銀髮族保持強健體魄

疫情反覆未止，確診新冠人數雖有所回落，但市民仍不能鬆懈。特別對銀髮族而言，在接種疫苗的同時，隨著年齡增長，新陳代謝日漸減慢，加上活動量下降，一般長者所需的熱量較成年人少，但生活在後疫情時代，長者仍需要補充足夠營養素以維持免疫力健康。

註冊營養師 Vivian Chu

強魄飲食宜補充奧米加3、維他命D及鋅 註冊營養師Vivian Chu建議銀髮族宜採用抗炎飲食：多進食高纖水果、糙米、全麥麵包等全穀類，以及含有豐富奧米加3的深海魚和堅果，均有助身體擊退炎症，而透過飲食以攝取充足的維他命C及D、鋅等營養元素，則有助增強上呼吸道黏膜健康，增強身體抵擋病毒的作用。 另一方面，銀髮一族最好奉行「少油、少鹽、少糖」的原則，不少醃製及加工食物，如鹹蛋、鹹魚及罐頭等高鹽分食物絕不適宜長者食用，如要增添食物的味道，家人可用天然的調味料，薑、蔥、蒜、醋、胡椒、五香粉及花椒八角等加入食物，以增加食物的味道。