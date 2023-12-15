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特刊
2023-12-15 04:30:41
日報

德國寶聖誕「折」SUPER SALE 全場產品堅抵「價」低至半價

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想用全城至抵的價錢掃平貨兼upgrade全屋電器？當然不可錯過德國寶聖誕「折」堅抵優惠！由2023年12月15至24年1月8日期間，德國寶銅鑼灣旗艦店、土瓜灣陳列中心及九龍灣陳列中心全場電器產品低至半價、全場家具產品低至6折！趁聖誕新年幫全屋大升級，產品數量有限，售完即止，手快有手慢冇！

如果想2024年煥然一新，當然要從家居環境入手。現凡於德國寶訂製廚櫃並於2023年12月31日前確認訂單及付款，即享5大獨家禮遇，包括14天極速出貨(限首20名顧客)、免費出3D效果圖、送價值5,000港元五金券、送價值10,000港元電器券，以及免費升級指定型號細蕊夾板。大家輕鬆在農曆新年前，將廚房大翻新。此外德國寶全線傢俬系列，包括榻榻米積木系列、現成傢俬系列、Sit to Fit智能梳化系列、北歐傢俬系列、摺疊床褥系列均低至6折起，趕在過年前全屋裝修大改造，就要把握機會！

仲有！德國寶VIP Club會員憑app內電子優惠券，可於優惠期間(2023年12月15日至24年1月8日)於德國寶銅鑼灣旗艦店內的Happy Kitchen Café & Bar換領意式咖啡乙杯(價值38港元)。而優惠期間，Happy Kitchen Café & Bar全場啤酒及特飲更做買一送一，等各位一邊掃貨，一邊度過休閒的午後時光。

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