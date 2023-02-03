情人節期間限定情報 送上甜蜜驚喜儀式感倍增

情人節一年比一年更難有驚喜，相信不少人現正絞盡腦汁，苦惱該準備怎樣的心意。以下一些期間限定情報或許能提供靈感，令當日成功製造驚喜，感情升溫！

Marks & Spencer「Love is all around」情人節限定朱古力 X 應節服飾 送朱古力可以說是指定動作之一，今年馬莎Marks & Spencer繼續推出極具創意的限定朱古力款式，帶來「Love is all around」的甜蜜滋味。當中熱心形朱古力Bombs溶化後會驚喜浮現粒粒薄荷心形棉花糖；而人氣Strawberry Kiss Whips更以升級版面世，朱古力外殼配以濃厚士多啤梨棉花糖夾心，士多啤梨紅唇作為點綴。節日限定服飾同步登場，讓大家打扮一番，共度浪漫時刻。

LUCULLUS龍島限定禮盒甜點 少女心幸福感爆棚 LUCULLUS龍島則帶來充滿少女心的限定甜點，除了經典幸福朱古力禮盒，新推出的抱抱小熊朱古力禮盒更是內有乾坤，讓大家以小木槌敲響愛情奏章，甜蜜共嘗內藏的心形朱古力、彩虹棉花糖及小熊抱紅心朱古力。另有清新香甜的士多啤梨櫻花茶慕絲蛋糕，及與LOVERAMICS合作推出的藍莓乳酪慕絲和紅桑子榛果朱古力慕絲甜品杯，陶瓷杯可留作情侶杯使用，感受一「杯」子滿滿的幸福。由即日起至2月5日凡選購Romance Bunny士多啤梨櫻花茶慕絲蛋糕即享9折優惠，龍島會員凡選購抱抱小熊朱古力禮盒乙個及Romance Bunny士多啤梨櫻花茶慕絲蛋糕乙個，即享85折優惠。

美心延續K-BerryLand香甜滋味 加推優惠 X 期間限定打卡活動 美心西餅延續韓國士多啤梨香甜幸福感，現加推「K-BerryLand韓國士多啤梨夢幻之旅系列」購買優惠及期間限定活動。由即日起至2月5日於指定分店購買或訂購其系列產品，以單一收據計算滿$188，即送韓國士多啤梨乙盒及指定甜品$5電子現金券乙張。而於明天(2月4日)，只要在指定分店成功參與打卡活動，更即場送K-Berry士多啤梨撻乙個及SAVEWO 3DMASK Memories超立體口罩！