惠康、萬寧及7-Eleven大激賞 以最抵價購日用品

DFI零售集團旗下品牌惠康、萬寧及7-Eleven再度推出多項優惠，以最抵價購入日常用品和食品，當中包括購買現金券即享額外現金獎賞、使用指定支付工具即時扣減優惠，以及使用八達通領取消費券即時賞，即睇以下詳情啦！

用PayMe去惠康消費可享高達$180折扣

由即日起，顧客於推廣期內以PayMe於惠康旗下等超市品牌消費，可享高達HK$180折扣優惠。包括：由今天上午8時正開始，首5,000名用PayMe於惠康惠顧任何金額的用戶，即獲HK$100優惠券；即日起至10月31日，用PayMe惠顧滿HK$300或以上即減HK$30，以及新用戶成功登記PayMe賬戶，完成香港身份證驗證，並惠顧滿HK$100，即可獲HK$50優惠券。