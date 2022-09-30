惠康、萬寧及7-Eleven大激賞 以最抵價購日用品

DFI零售集團旗下品牌惠康、萬寧及7-Eleven再度推出多項優惠，以最抵價購入日常用品和食品，當中包括購買現金券即享額外現金獎賞、使用指定支付工具即時扣減優惠，以及使用八達通領取消費券即時賞，即睇以下詳情啦！
用PayMe去惠康消費可享高達$180折扣
由即日起，顧客於推廣期內以PayMe於惠康旗下等超市品牌消費，可享高達HK$180折扣優惠。包括：由今天上午8時正開始，首5,000名用PayMe於惠康惠顧任何金額的用戶，即獲HK$100優惠券；即日起至10月31日，用PayMe惠顧滿HK$300或以上即減HK$30，以及新用戶成功登記PayMe賬戶，完成香港身份證驗證，並惠顧滿HK$100，即可獲HK$50優惠券。
使用八達通於7-Eleven領取消費券
即可獲贈$6優惠券
由明日起至10月5日，於7-Eleven分店使用八達通領取消費券，即可獲贈2張HK$3優惠券及1張7CAFÉ HK$7換購券，凡購物滿HK$30，即可使用贈送的HK$3優惠券1張。另憑7CAFÉ HK$7換購券，可以優惠價HK$7購買任何口味之7CAFÉ即磨咖啡1杯。
購買萬寧禮券再贈禮券
電子支付即享高達$378扣減優惠
由10月2日至10月16日，於萬寧分店購買禮券滿指定金額，即額外再送禮券，買HK$1,000即送HK$50，買HK$2,000送HK$100，買HK$3,000更送HK$200。另外，由明天起至12月31日，於分店使用八達通／AlipayHK／WeChat Pay HK／PayMe／BOC Pay，購物滿HK$288，即時扣減HK$28，購物滿HK$388，即時扣減HK$50，購物滿HK$688，即時扣減HK$100。