打好身體基礎 三招防止骨質疏鬆

第一招：適當負重運動 改善骨質密度 不少人以為骨質疏鬆就是骨頭變得脆弱了，所以不敢胡亂運動，其實適當負重運動是提升骨質密度的關鍵！負重運動能刺激骨骼生長，促進鈣質吸收，從而強化骨骼結構。適合的運動包括快走、慢跑、登山及力量訓練等，每周進行3至4次、每次30分鐘的負重運動，已能有效改善骨質。此外，太極和瑜伽等運動能增強平衡力，減少跌倒風險，對骨骼健康同樣有益。

第二招：減少攝取過量咖啡因

茶和咖啡深受港人歡迎，但咖啡因會增加尿液中鈣的排泄量，加速骨質流失，長期過量攝取可能降低骨質密度。建議每日咖啡因攝取量不超過300毫克(約兩杯咖啡)，同時，多進食富含鈣質的食物，如深綠色蔬菜、豆腐、杏仁及乳製品，以維持骨骼健康。

第三招：避免過度防曬

不少香港人因擔心皮膚老化而過度防曬，但其實適量曬太陽對骨骼健康至關重要！陽光中的紫外線能促進皮膚合成維他命D，而維他命D是鈣質吸收的重要輔助因子，所以過度防曬會導致維他命D不足，影響骨骼健康，建議每日在陽光較温和的時段曬10至15分鐘。若無法接觸足夠陽光，可透過進食深海魚類、蛋黃及強化維他命D的食品來補充。