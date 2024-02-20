把握時限 報讀研究生課程 持續進修提升競爭力 拓闊人脈視野

資金和時間： 研究生課程大多設全日制及兼讀制，但香港地以工時長見稱，很多打工仔不單於平日，甚至連周末也要加班，如選擇兼讀制課程，亦未必可抽出時間上課或完成研究。此外，研究生課程的學費不低，如選擇全日制課程，必須要有足夠資金以繳交學費及應付日常的生活費等，確保不會影響自己及家人的生活質素。

現代社會發展日新月異，只有持續進修自我增值，提升個人競爭力，才能於職場不斷前行。不過，打工仔工作忙碌，想要報讀研究生課程，亦要考慮很多因素，當中包括：

選報甚麼課程：

報讀課程前先考慮好目的，是為了讓自己成為行業的專業人士、開拓全新的職業領域，還是為了興趣？應該考慮清楚以免選錯課程。

是否合乎報讀要求：

研究生課程對報讀者的學歷及英語水平有一定要求，不少課程都要求報讀者需具備香港或海外認可大學頒授受的學士／榮譽學位，又或具獲大學認可的同等學歷，部分課程更要求需具備指定學位，或是相關行業工作經驗。報讀人士亦需具備指定最低英語能力，如最近２年內考獲的指定托福(TOEFL)；雅思(IELTS)；中國國家大學英語考試(六級)或同等英語測試的成績。此外，部分課程更設有面試，申請人必須通過面試才會獲錄取。