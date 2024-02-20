把握時限 報讀研究生課程 持續進修提升競爭力 拓闊人脈視野

現代社會發展日新月異，只有持續進修自我增值，提升個人競爭力，才能於職場不斷前行。不過，打工仔工作忙碌，想要報讀研究生課程，亦要考慮很多因素，當中包括：
資金和時間：
研究生課程大多設全日制及兼讀制，但香港地以工時長見稱，很多打工仔不單於平日，甚至連周末也要加班，如選擇兼讀制課程，亦未必可抽出時間上課或完成研究。此外，研究生課程的學費不低，如選擇全日制課程，必須要有足夠資金以繳交學費及應付日常的生活費等，確保不會影響自己及家人的生活質素。
選報甚麼課程：
報讀課程前先考慮好目的，是為了讓自己成為行業的專業人士、開拓全新的職業領域，還是為了興趣？應該考慮清楚以免選錯課程。
是否合乎報讀要求：
研究生課程對報讀者的學歷及英語水平有一定要求，不少課程都要求報讀者需具備香港或海外認可大學頒授受的學士／榮譽學位，又或具獲大學認可的同等學歷，部分課程更要求需具備指定學位，或是相關行業工作經驗。報讀人士亦需具備指定最低英語能力，如最近２年內考獲的指定托福(TOEFL)；雅思(IELTS)；中國國家大學英語考試(六級)或同等英語測試的成績。此外，部分課程更設有面試，申請人必須通過面試才會獲錄取。
總括而言，選擇合適的課程，除讓你可學習和研究新的知識外，亦有機會接觸來自行業的專家學者，或認識不同行業的同學，可拓闊人脈網絡，不排除日後有機會成為你事業的合作夥伴，對工作、開拓新業務或市場有所幫助。
在報讀課程前，亦可參考不同院校的網頁資料，先行了解和比較不同課程的資料，亦可向現屆學生或畢業生了解課程的資料，聽取他們的意見，然後再作出選擇，最重要是把握機會於截止日期前提交申請。
申請獎學金 去維也納留學
於歐洲最佳私立學校排名前15名，並是世界最佳私立學校之一(前125名)的維也納阿瑪迪斯國際學校(AMADEUS International School Vienna)，現為成績優良及音樂有傑出表現的同學提供獎學金！申請者須證明在學術及藝術方面表現優良並體現AMADEUS的價值觀。小量申請者會被邀請在2024年2月24日在香港現場遴選。
該獎學金(價值為港幣50萬)涵蓋學費和住宿，供學生在2024-25學年在維也納阿瑪迪斯國際學校就讀。
查詢：852 2522 2388 奧地利商務專員公署蔡小姐或電郵至 [email protected]