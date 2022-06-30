施永青評房策：問題在於供應 招國偉：紓緩公屋輪候等多5年

香港地少人多，令香港政府自回歸而來一直面對土地和房屋問題。由回歸初期董建華政府推行「八萬五政策」，但適逢亞洲金融風暴令香港樓價大跌七成；隨後曾蔭權政府推出「孫九招」等措施，樓價逐步回升並持續走高。歷屆政府均強調高度重視房屋政策，25年過去，中原集團創辦人施永青認為，香港樓市存在「剛性需求」，房屋問題在於供應。公屋聯會總幹事招國偉則慨嘆，若當年政府持續推行「八萬五政策」，今天的房屋問題應不會如此嚴峻。
香港樓市自回歸以來幾經波折，中原集團創辦人施永青憶述，1997年經濟和投資蓬勃，樓市相當暢旺，樓價達到當時有史以來高峰，「樓價咁貴，當然不利於民生。」而首任特首董建華上台後推出「八萬五計劃」，務求增加供應以壓低樓價，卻遇上「亞洲金融風暴」，雙重壓力下香港樓價大幅下跌，至2003年遇上沙士，樓價跌達七成。
施永青分析，董建華政府以為普通人買得起樓、租金下調便有利經濟；卻沒料到資產價格下跌，對整個經濟破壞之大，大量財富被蒸發，業主也變成負資產，「層樓本身值100萬，跌至得30萬，但你差銀行80萬，仲要儲50萬先賣到樓，咁樣啲人就好慘。」
招國偉：房策由極端走到另一極端
不過，「八萬五計劃」令公營房屋單位供應增加，加上「孫九招」包括停售居屋，將單位轉為出租公屋，公屋申請人輪候時間於2005年更跌至1.8年的歷史低位，惟隨後逐步回升，截至今年3月底一般申請者的平均輪候時間達6.1年。公屋聯會總幹事招國偉表示，現在回看，當年「八萬五政策」似乎是合理的做法。「如果當時能夠持續推動『八萬五政策』，相信今天的房屋問題應不會咁嚴峻。」
2002年底為穩樓市而推出的「孫九招」，包括取消拍賣土地、停售居屋等，在曾蔭權政府任內逐漸見效，樓價更逐漸回升。招國偉形容，香港回歸的首15年，香港房屋政策是「由一個極端，走到另一極端」，至梁振英上場後，房屋單位數量透支情況已很嚴重，「無乜點去造地，填海多是用作基建，並非作房屋用途」。
難置業緣於政策失誤
施永青亦認為，現時香港房屋最大問題是供應，「政府增加不到供應，唯有去管理需求。幫唔到你買唔在講，仲要阻住你買樓，要壓力測試，個個要好有實力至買到樓。」他認為，港人生產力不差，香港也不是沒有地，港人難置業是政府政策失誤造成。他批評，過往多屆政府都不敢衝破常規，未將住屋問題放在優先位置，「政府要態度鮮明話：『我係住屋行先，其他讓路。』」他表明支持所有增加土地供應的建議，「因為我知道，提出嚟都唔係咁順利。提出嚟實俾人阻來阻去……千帆並舉，想阻你嘅人都無咁多力去阻啦，睇邊度去到就邊度做先。」
施永青料樓價現水平徘徊
展望未來樓市發展，施永青指，現時投資者、投機者需求都被壓抑，難以大升；但用家的「剛性需求」仍未滿足，故預期未來樓價在現水平徘徊的機會最大，「如果移民的人數多到賣唔出。一個月後賣唔出就減價啦，兩個月就再減多啲；但依家放3個禮拜就賣出，咁就唔使減。而家一千萬以下的物業，唔難賣出。」
招國偉亦指，公營房屋項目由生地轉成熟地，再建成單位，長達10年時間。故近兩屆政府雖聲稱要增加土地和房屋供應，但暫未見顯著成效，公屋輪候時間料續增長，至2027、2028年間才有機會紓緩。對於新一屆政府表明就房屋供應「提量、提速」，他大表支持，但要期待新政府可交出具體方案。他又提到，今期居屋之一啟欣苑有單位僅得186平方呎，新政府應讓公營單位「提質」，方可讓住戶組織家庭，或長幼共住。