暢通出發 滿載而歸 用Uber往返機場限時享85折優惠

疫情除了將航空業「冰封」兩年多，連帶往返機場的巴士亦大幅削減班次甚至因載客量不足而停運。雖然政府「0+3」鬆綁入境措施，但接駁區內的機場巴士仍未全面恢復正常班次服務，或會延誤預辦登機。作為大眾值得信賴的出行夥伴，Uber在新政策生效前已留意到港人出行模式的明顯改變，為旅客往返機場提供高達85折優惠，同時為am730讀者提供著數，鼓勵港人與親朋好友四處外出，重投正常社交生活。
未出發 先興奮！來往機場人數急增
自政府撤銷抵港強制酒店檢疫要求安排生效以來的首兩周，Uber留意到自機場至香港市區的行程數量，與今年首季相比急增一倍多。而前往機場的繁忙時間為早上8時，足見大家在計劃行程時十分善用時間；而在全港18區中，Uber於油尖旺區錄得最多往返機場的行程。Uber香港區總經理鍾志霆表示，「我們樂見政府放寬返港入境限制，踏出跟世界重新接軌的重要一步。而Uber將繼續接載本地及海外乘客前往出席包括商務會議、國際金融會議、體育盛事或海外假期等活動，協助香港回復生機。」
本地出行見增長
蘭桂坊成熱門目的地
不止乘搭Uber往返機場次數大增，本地出行亦見活躍。Uber發現對比第五波疫情的今年第一季相比，第三季度平日繁忙時段的行程數量錄得逾40%的升幅，核心商業區如置地廣場、中銀大廈、利園等均為熱門目的地，反映大眾已回復正常辦公模式。而且第三季期間周五晚上的行程數量較今次首季錄得一倍增長；周末前往社交場所的行程數量亦錄得逾四成的增幅，除了K11 MUSEA成為大家與親朋好友相約共聚的首選目的地外，西九文化區及ifc國際金融中心商場亦緊隨其後成為周末最受歡迎目的地第二及第三位。值得一提的是，蘭桂坊這個派對熱點終於捲土重來，在今年第三季晉升周末五大熱門目的地之一，大家久違的酒吧、會所及餐廳再次為香港夜生活帶來生氣。
用優惠碼「HKGAIRPORT」
享機場接送折扣
無論是出外旅行還是探索香港點滴，Uber都能滿足大眾的出行需求。為此Uber為出遊的你推出限時優惠！即日起至10月31日，只要在Uber App內輸入優惠碼「HKGAIRPORT」，首2,500位乘客即可在下一次乘搭Uber往返香港國際機場時，享受限時85折優惠，最高優惠金額為50港元，先到先得，額滿即止。
(註：優惠詳情請查閱電郵所列之優惠注意事項或 Uber App 內所列之相關條款與細則。)