暢通出發 滿載而歸 用Uber往返機場限時享85折優惠

疫情除了將航空業「冰封」兩年多，連帶往返機場的巴士亦大幅削減班次甚至因載客量不足而停運。雖然政府「0+3」鬆綁入境措施，但接駁區內的機場巴士仍未全面恢復正常班次服務，或會延誤預辦登機。作為大眾值得信賴的出行夥伴，Uber在新政策生效前已留意到港人出行模式的明顯改變，為旅客往返機場提供高達85折優惠，同時為am730讀者提供著數，鼓勵港人與親朋好友四處外出，重投正常社交生活。

未出發 先興奮！來往機場人數急增

自政府撤銷抵港強制酒店檢疫要求安排生效以來的首兩周，Uber留意到自機場至香港市區的行程數量，與今年首季相比急增一倍多。而前往機場的繁忙時間為早上8時，足見大家在計劃行程時十分善用時間；而在全港18區中，Uber於油尖旺區錄得最多往返機場的行程。Uber香港區總經理鍾志霆表示，「我們樂見政府放寬返港入境限制，踏出跟世界重新接軌的重要一步。而Uber將繼續接載本地及海外乘客前往出席包括商務會議、國際金融會議、體育盛事或海外假期等活動，協助香港回復生機。」