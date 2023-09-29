有條件躋國際文化藝術中心 唐英年：香港可與紐倫鼎足

國家《十四五規劃綱要》支持香港成為中外文化藝術交流中心，經過多年積極發展，文化藝術已經成為香港一個極具潛力的重要產業。全國政協常委、香港西九文化區管理局董事局主席唐英年認為，憑藉客觀條件和自身優勢，香港可望與紐約及倫敦鼎足三立，成為國際文化藝術中心。

「背靠祖國、立足灣區、面向世界」，香港享有獨特優勢，並非其他亞洲國際城市擁有。香港肩負成為世界各地人士「走進來」認識中華文明，以至中華文化「走出去」的重要窗口。香港的文化硬件俱備，軟件亦陸續出台。西九文化區作為香港的文化重心，擁有代表「古」、「今」、「中」和「外」的四大元素，包括香港故宮文化博物館、M+當代視覺文化博物館、戲曲中心及自由空間等世界級文化基建設施，提供展示香港文化的平台，吸引世界各地的藝術家和觀眾前來交流和欣賞。

年輕人具創意和熱情 展開文化藝術事業

文化藝術發展可以產生漣漪效應，為社會創造許多就業機會，並帶動其他行業發展。文化藝術不單純是娛樂，當中涉及創作、表演、管理、行銷等不同層面的工作，當文化藝術生態圈及產業鏈壯大時，許多創新的業務模式和企業發展機會將會出現，相關的人才培訓和教育需求也相應增加。年輕人有創意和熱情，可以在文化藝術產業中開展自己的創業項目，進一步促進他們在文化藝術領域的發展，既可以建立經濟能力，還可以發揮所長，最終作為自己的終身事業。

此外，文化藝術可以同時促進本港旅遊、酒店、餐飲和零售等相關行業。舉例說，今年3月巴塞爾藝術展Art Basel及Art Central分別吸引約8萬600名和4萬名訪客。而M+當代視覺文化博物館、香港故宮文化博物館等大型文化建設，已經成為中外旅客訪港的「打卡」新熱點，由開館至今已分別錄得逾430萬及160萬人次入場參觀。現時旅客赴港主要體驗「文化深度遊」，着重發掘城市人文內涵，以文化、藝術、古蹟等，有助樹立香港的城市文化品牌。

文化產業可成推動經濟火車頭

此外，文化產業可以成為推動香港經濟發展的另外一個火車頭。特區政府數據顯示，2021年香港文化及創意產業的增加價值為1,248億元，對香港本地生產總值的貢獻為4.5%，從事文化及創意產業的就業人數為逾22.5萬人，佔香港就業總人數的6.2%。而香港的藝術品、珍藏品和古董貿易總價值達到666億元，較前一年(2020年)的336億元，增長近一倍，並且比2017年躍增3倍。

香港蘇富比2022年秋季拍賣系列總成交達35億元，為4年以來秋拍新高，總成交率近90%。佳士得香港2023年春季拍賣，吸引全球48個國家的收藏家競投，錄得30億元成交總額，逾三分一拍賣品超越估價範圍成交。香港經濟若要穩步發展，需要令市民有信心及開心，文化產業正好滿足他們需要。

建議籌辦世界級國際文化高峰會

中華文化藝術的弘揚和傳承，並非「放煙花」，不是曇花一現，應該持之以恆。為了向世界說好「中國故事」，香港可以舉辦一個世界級的國際文化高峰會，邀請不同國家的文化藝術相關官員及國際頂尖藝術博物館代表參與，這將是一場別開生面的「文化盛宴」，展示香港的文化魅力和國家的軟實力。西九文化區可以扮演重要角色，中華文化可以通過香港這個國際平台更加璀璨地發光，同時提升香港的國際形象和地位。西九文化區亦將會成為全世界最有活力、最有吸引力的綜合文化藝術區。