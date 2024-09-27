此生必去！成為七萬分之一的南極登陸者 踏足地球淨土 見證寒冬奇蹟

覺得留港難以感受寒冬？那不如來一趟寒冬挑戰之旅！長年被冰雪覆蓋的南極，因為其極嚴格的觀光限制以及極地變幻莫測的氣候變化，令它成為不少人夢寐以求踏上的淨土之一。

受《南極條約》所限，每次只准最多100名遊客登上南極，以及每20名觀光客就最少要有一名導遊帶領。因此，要探索南極就必須於出發前慎選旅行社與交通方式。最為人熟悉的前往方法莫過於由阿根廷經海路出發，在烏斯懷亞登上探索郵輪前往南極半島。隨著南極旅遊越來越受歡迎，南極廿一世紀(A21)郵輪公司更推出了海空聯航路線，為旅客安排包機在智利出發，A21的客機更擁有優先飛行權，可選擇最佳時間起飛，大大降低極地天氣對行程的影響，兩小時即能抵達英皇佐治島，再轉乘現代化探險船展開極地之旅。