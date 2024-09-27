此生必去！成為七萬分之一的南極登陸者 踏足地球淨土 見證寒冬奇蹟

覺得留港難以感受寒冬？那不如來一趟寒冬挑戰之旅！長年被冰雪覆蓋的南極，因為其極嚴格的觀光限制以及極地變幻莫測的氣候變化，令它成為不少人夢寐以求踏上的淨土之一。
受《南極條約》所限，每次只准最多100名遊客登上南極，以及每20名觀光客就最少要有一名導遊帶領。因此，要探索南極就必須於出發前慎選旅行社與交通方式。最為人熟悉的前往方法莫過於由阿根廷經海路出發，在烏斯懷亞登上探索郵輪前往南極半島。隨著南極旅遊越來越受歡迎，南極廿一世紀(A21)郵輪公司更推出了海空聯航路線，為旅客安排包機在智利出發，A21的客機更擁有優先飛行權，可選擇最佳時間起飛，大大降低極地天氣對行程的影響，兩小時即能抵達英皇佐治島，再轉乘現代化探險船展開極地之旅。
為了令大家深入認識南極，TCI勝景遊將於9月27至29日，參與於香港會議展覽中心5FG號館舉行的「香港秋季旅遊博覽會2024」，展位號碼為TJ29至TJ32號，並於9月28日(星期六)下午5時半，在大會主舞台舉行「極地奇觀(南、北極)旅遊講座」，由資深領隊即場講解南、北極行程及旅遊貼士，於展覽期間即場預訂指定旅行團，更可享會場限定優惠，其中南美、南極團每人勁減高達$20,600，優惠名額有限，先到先得！
巴西森巴皇者巡遊、阿根廷、
南極半島精選21天
(天鵝探索郵輪 - 織女星號露台客房)
慶盛典「極地孤島舞影旋」
旅行團編號︰UAS21/-J(ZL)
出發日期︰2025年2月19日
團費︰HK$199,998起
南極半島、南美百內國家公園、
復活節島21天
(麥哲倫探索號Magellan Explorer)
渺人煙「雪川極地渡冰原」
旅行團編號︰UAA21/-J(ZL)
出發日期︰2025年1月29日
團費︰HK$284,998起
南美四/五國、森巴嘉年華皇者巡遊
19/28/33天
慶盛典「隊列縱連湖雪川」
旅行團編號︰UAC19/28/33/-J(ZL)
出發日期︰2025年2月7日、12日、24日
團費︰HK$164,998起
TCI勝景遊
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