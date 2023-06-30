永安旅遊東南亞短線孖寶 吉隆坡娘惹小清新加榴槤飄香 九州親親熊本熊Kumamon

暑假去旅行，東南亞短線旅遊最受港人歡迎，而且勝在氣候宜人，豐盛美饌不愁口味，再者行李上機毋須多，簡簡單單一個背囊就可以輕鬆出發！永安旅遊精選東南亞短線旅孖寶，其中吉隆坡+吉膽島度假美食5天團，享季節限定馬來西亞榴槤放題，加上體驗娘惹服飾文化，漫遊馬六甲河畔，適合想放假鬆一鬆的朋友；至於九州6天親子玩樂之旅，去勻福岡、長崎與熊本，必遊豪斯登堡及探訪熊本熊Kumamon辦公室，小朋友一定鍾意！

時令榴槤放題

吉隆坡水上度假嘆世界

吉隆坡+吉膽島度假美食5天團，獨家入住位於馬來西亞雪蘭莪黃金海岸、建在海面布局呈棕櫚樹形狀的五星級Avani Sepang Goldcoast Resort，享受水中高腳屋獨立別墅度假，聆聽海風和欣賞日落，被大海懷抱的皇帝級享受。行程亦安排到肉骨茶發源地巴生港，乘坐快艇到有「美麗漁村」之稱的吉膽島，遊走特色市集兼探訪傳統南洋水上人家，感受有別於香港的漁港風情。

說起人文風情，不得不提行程包括的峇峇娘惹文化，團友可穿上小娘惹服裝漫步馬六甲河畔景區，於古城雞場街細味兩旁百年歷史的民房痕跡，當然少不了品嘗新派娘惹菜。適逢盛夏，各位更可享季節限定品嘗馬來西亞各種榴槤任食及時令水果，包括即開即食貓山王、金鳳、竹腳、紅肉干包、D24、D101、高山XO等，包保一眾「榴槤控」齒頰留香。

資訊：吉隆坡+吉膽島《季節限定——任食馬來西亞各種榴槤

+ 小娘惹服裝漫遊古城體驗》度假美食5天團 ( AMKKV05UB )

出發日期：7月9、15、18、23、30、31及8月6、9、12、13、16、19、20、21、31日

費用：每位5,299港元起