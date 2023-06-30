永安旅遊東南亞短線孖寶 吉隆坡娘惹小清新加榴槤飄香 九州親親熊本熊Kumamon

暑假去旅行，東南亞短線旅遊最受港人歡迎，而且勝在氣候宜人，豐盛美饌不愁口味，再者行李上機毋須多，簡簡單單一個背囊就可以輕鬆出發！永安旅遊精選東南亞短線旅孖寶，其中吉隆坡+吉膽島度假美食5天團，享季節限定馬來西亞榴槤放題，加上體驗娘惹服飾文化，漫遊馬六甲河畔，適合想放假鬆一鬆的朋友；至於九州6天親子玩樂之旅，去勻福岡、長崎與熊本，必遊豪斯登堡及探訪熊本熊Kumamon辦公室，小朋友一定鍾意！
時令榴槤放題
吉隆坡水上度假嘆世界
吉隆坡+吉膽島度假美食5天團，獨家入住位於馬來西亞雪蘭莪黃金海岸、建在海面布局呈棕櫚樹形狀的五星級Avani Sepang Goldcoast Resort，享受水中高腳屋獨立別墅度假，聆聽海風和欣賞日落，被大海懷抱的皇帝級享受。行程亦安排到肉骨茶發源地巴生港，乘坐快艇到有「美麗漁村」之稱的吉膽島，遊走特色市集兼探訪傳統南洋水上人家，感受有別於香港的漁港風情。
說起人文風情，不得不提行程包括的峇峇娘惹文化，團友可穿上小娘惹服裝漫步馬六甲河畔景區，於古城雞場街細味兩旁百年歷史的民房痕跡，當然少不了品嘗新派娘惹菜。適逢盛夏，各位更可享季節限定品嘗馬來西亞各種榴槤任食及時令水果，包括即開即食貓山王、金鳳、竹腳、紅肉干包、D24、D101、高山XO等，包保一眾「榴槤控」齒頰留香。
資訊：吉隆坡+吉膽島《季節限定——任食馬來西亞各種榴槤
+ 小娘惹服裝漫遊古城體驗》度假美食5天團 ( AMKKV05UB )
出發日期：7月9、15、18、23、30、31及8月6、9、12、13、16、19、20、21、31日
費用：每位5,299港元起
九州豪斯登堡全日任玩
親親Kumamon小朋友放電之旅
九州6天夏日親子玩樂之旅，去勻福岡、長崎與熊本，行程安排體貼大人細路需要。針對小朋友盡興，重本安排兩晚入住長崎豪斯登堡園區的「機械人酒店Henna Hotel」，兼享全日任玩套票，玩盡樂園所有設施。亦會到天草海岸乘船出海觀賞野生海豚，參觀長崎企鵝水族館，小朋友大開眼界！此外行程也包括踏足熊本熊Kumamon出生地的熊本，乘搭特色Kumamon電車、漫步熊本水前寺公園及參觀熊本熊部長辦公室，仲有可能見到熊本熊本尊互動合照！
大人方面亦有豐富節目，如入住雲仙溫泉酒店，體驗處於溫泉鄉古湯與新湯之間為雲仙地獄谷，因長年有蒸氣從岩石間冒出，形成煙霧迷離景象，且到處都彌漫著陣陣的硫磺氣味，猶如置身於地獄般。於天草海岸亦有雞泡魚/秋刀魚養殖場見學、天然勝景的松島展望台，仲有福岡「米芝蓮景點推介」太宰府天滿宮、鳥栖Premium Outlets等，照顧不同團友需要。
資訊：九州 【福岡、長崎、熊本】 6天 夏日親子玩樂之旅 ( AJKBS06N )
出發日期：7月16、23、30日；8月20、27日
費用：每位11,599港元起