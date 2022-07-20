浸大BBA革新課程設計 開辦零售管理專修 推法國雙學位機會 培育未來商界領袖

香港浸會大學工商管理學院為全球僅百分之一的商管學院，獲國際商管學院促進會(AACSB)、歐洲評審組織(EQUIS)及工商管理碩士課程協會(AMBA)頒發三冠認證。學院旨在培育具國際視野和商業道德的領袖，其工商管理學士（榮譽）學位課程(BBA)提供八大專修：會計學、經濟學及數據分析、創業及創新學、財務學、人力資源管理學、資訊系統與商業智能學、市場學、及策略零售管理與創新學。

有見營商環境瞬息萬變，近年浸大BBA各專修持續革新課程，增設數據主導的內容，如財務學加入金融科技(FinTech)、加密貨幣等知識；市場學除了教授數碼營銷外，亦增設社交媒體營銷(Social Media Marketing)；經濟學及資訊系統學亦分別新增了因果推斷(Causal Inference)、機器學習(Machine Learning)等內容，讓學生了解數據分析和銷售行為的相互關係，並更新為「經濟學與數據分析學」和「資訊系統與商業智能學」專修。至於創業學則發展成「創業與商業創新學」，內容除強調產品設計的意念，亦要利用數據分析市場需求。

2+2雙學位課程 法國/波蘭商學院合辦

課堂以外，學院着重培養學生的國際視野。近年，浸大BBA與法國諾歐商學院(NEOMA Business School) 和華沙科依敏斯基大學(Kozminski University) 合辦雙學位，學生於修畢課程後可同時獲頒兩間大學的工商管理學士學位證書。學生只需支付香港學費，更可獲取獎學金，資助在法國實習及留學的開支。

致力推體驗學習 提供海外交流實習

浸大BBA強調體驗式學習，致力提供海外交流和實習機會。學院與逾250間海外大學簽訂交流合作協議，為學生提供不同地點選擇。另為了鼓勵學生積極參與海外交流，更每年撥款港幣220萬設海外留學獎學金。實習方面，約六成BBA學生於海外及本港大小機構從事會計、市場推廣、資訊管理等實習。浸大BBA畢業生備受商界垂青，多年來全職就業近乎百分百，亦有學生前往海外進修，甚至自立門戶創業。

香港浸會大學 工商管理學士(榮譽)學位課程

電話: 3411 5265

網址: www.hkbu.edu.hk/bba