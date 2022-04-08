消費券優惠特集｜商場消費達人消費券激賞著數

首期消費券到手，但礙於社交距離措施於21日起才逐步放寬，或未有太大外出消費的意欲？有見及此，港九新界各大商場各出奇招，相繼推出優惠刺激消費，實行多買多賞！
V city及V Walk爆買爆賞五連發
享盡連串購物優惠的同時，還是先要確保身體健康。V city及V Walk推出「消費券爆買爆賞五連發」，送出總值逾港幣$680萬優惠，包括防疫產品。The Point會員以電子消費券消費滿港幣$2,000，可換領港幣$3,000指定禮券；而推廣期內累積消費最高者更可獲得iPhone 13 Pro乙部；憑200積分可換領「早買·早賞$50」預留證，消費滿港幣$500即可換領港幣$50健康食品贈券；即場登記成為The Point新會員，並啟動免觸式無感泊車支付，可賺$200 Point Dollar，並可當港幣$200現金使用；單一消費滿指定金額，可換領新冠病毒快速檢測套裝或口罩乙盒。
東薈城名店倉線上線下同步低至1折
不少人喜歡到特賣場以心動價搜購心頭好，就不能錯過東薈城名店倉於4月15日至5月15日期間舉辦的年度「狂歡購物祭」。場內60多個熱門零售及餐飲商戶提供超過400個精選優惠以「Outlet 折上折」、「買一送一」及「限定優惠套裝」等發售；而SHOPPING+網上平台更首次推出全新網上購貨功能，「網賞星期二」連續四周逢星期二早上10時正，發售低至1折的品牌商品及電子商戶現金券；CLUB CG會員更可憑場內的有效即日電子貨幣消費參與「狂賞購物禮遇」換領指定商戶現金券；以八達通消費更可獲額外獎賞，現金券獎賞總值超過港幣$140萬元，即換即當現金使用。
朗豪坊幫你埋單
又想食又想買？朗豪坊一次過滿足兩個願望，「幫你埋單」兼滿足市民購物慾。「朗豪坊 #幫你埋單」於4月21日起至5月20日推出，LP CLUB會員於40間食肆單一消費滿港幣$200，即賞港幣$200現金禮券，賺足100%回贈；而於零售商舖消費滿港幣$500或港幣$1,000，即賞10%餐飲回贈，即港幣$50或港幣$100現金禮券，所有回贈現金禮券更均不設任何消費門檻。市民也可在其後舉辦的LEGO®期間限定店和產品低至24折的Langham Beauty Fest，配合電子消費券及「朗豪坊 #幫你埋單」回贈使用，盡享折上折上折優惠。
HomeSquare激筍家品優惠
家裡或多或少都會有須換掉的家品，不如趁消費券優惠購入心頭好！全港最大一站式家居主題商場 HomeSquare由即日起推出消費券．「家」倍賞四步曲，送出總值逾港幣$200萬禮品及商戶現金券，配合消費券使用更可獲得高達港幣$2,640禮券。消費滿港幣$500即可參加有獎遊戲贏取逾港幣$5,000禮品；消費滿港幣$5,000或以上，最高可獲港幣$1,400禮券回贈；The Point by SHKP會員獨享額外2,000積分及於HomeCircle陳列室內任何消費即享5倍積分禮遇；可於近80個合作商戶以低至25折購入超值限定家品優惠組合。
沙田新城市廣場4大優惠滿足衣食住行
想一次過滿足衣食住行的需要，於新城市廣場購物即享4大優惠。由即日起至5月31日開始的春日消費券獎賞，只須消費滿指定金額，便回贈逾港幣$1,000萬商場電子禮券，最高單日回贈港幣$4,380；與HomeSquare的聯場有獎遊戲，消費滿港幣$500或以上即可參與一次，獎品總值過百萬，包括價值港幣$2,980 Ogawa O.M.G足部按摩器、價值港幣$2,680 Ogawa 揉揉肩等等；美食多重賞，門檻低至港幣$100即可享優惠；聯同HomeSquare及新達廣場推出高達4小時免費泊車優惠，為市民多省一筆。
利園區豐富春日消費獎賞
換季之際，是時候買新衫，可以盡情釋放購物慾。利園區於今個春季推出「Savour the Spring Sensations漫遊春日 邂逅美好」消費禮遇，豐富獎賞將分兩個階段登場：第一階段的優惠將隨消費券同步放送，顧客只要於即日至4月20日期間於利園區內以電子貨幣消費滿指定金額，即可獲高達12%消費回贈，獲取高達港幣$600的電子優惠禮券。電子優惠禮券更可於超過200間商戶使用，選購更多心水精品、品嘗更豐盛的環球美饌，細味春日悠然生活！緊貼利園區Facebook的最新消息，更多驚喜優惠獎賞將陸續有來。
荃灣廣場及新達廣場邊消費邊賺獎賞
盡情購物之餘都要精明消費賺獎賞！荃灣廣場由即日起至5月2日推行消費多重賞，市民凡透過任何電子貨幣消費(包括消費券四大平台)購物，即可享高達港幣$2,400獎賞，回贈高達10%。優惠涵蓋餐飲美食、運動用品、潮流服裝、美妝護理、影音電器及家居佈置各大範疇，無論想添置新裝、粉飾家居、添置電子裝備或購入日常所需均可。全日任何消費滿港幣$100，即享1小時免費泊車優惠，享受無憂購物的樂趣。而新達廣場的「消費券食買賞」，於即日起至5月2日消費滿指定金額可獲逾港幣$1,100優惠券，同樣享泊車優惠。