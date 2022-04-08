消費券優惠特集｜商場消費達人消費券激賞著數

首期消費券到手，但礙於社交距離措施於21日起才逐步放寬，或未有太大外出消費的意欲？有見及此，港九新界各大商場各出奇招，相繼推出優惠刺激消費，實行多買多賞！

V city及V Walk爆買爆賞五連發

享盡連串購物優惠的同時，還是先要確保身體健康。V city及V Walk推出「消費券爆買爆賞五連發」，送出總值逾港幣$680萬優惠，包括防疫產品。The Point會員以電子消費券消費滿港幣$2,000，可換領港幣$3,000指定禮券；而推廣期內累積消費最高者更可獲得iPhone 13 Pro乙部；憑200積分可換領「早買·早賞$50」預留證，消費滿港幣$500即可換領港幣$50健康食品贈券；即場登記成為The Point新會員，並啟動免觸式無感泊車支付，可賺$200 Point Dollar，並可當港幣$200現金使用；單一消費滿指定金額，可換領新冠病毒快速檢測套裝或口罩乙盒。

東薈城名店倉線上線下同步低至1折

不少人喜歡到特賣場以心動價搜購心頭好，就不能錯過東薈城名店倉於4月15日至5月15日期間舉辦的年度「狂歡購物祭」。場內60多個熱門零售及餐飲商戶提供超過400個精選優惠以「Outlet 折上折」、「買一送一」及「限定優惠套裝」等發售；而SHOPPING+網上平台更首次推出全新網上購貨功能，「網賞星期二」連續四周逢星期二早上10時正，發售低至1折的品牌商品及電子商戶現金券；CLUB CG會員更可憑場內的有效即日電子貨幣消費參與「狂賞購物禮遇」換領指定商戶現金券；以八達通消費更可獲額外獎賞，現金券獎賞總值超過港幣$140萬元，即換即當現金使用。

