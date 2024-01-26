滋養牙肉防萎縮 承托牙齒更有力

30歲後，牙肉「縮水」十分普遍。尤其年紀大，牙齒增長、牙縫變闊，牙肉萎縮特別嚴重，易被細菌入侵，發炎紅腫、牙鬆、甩牙、補牙等後患無窮。要預防牙肉退化，就要每日用滋養牙肉的牙膏，保持牙肉結實有彈性，牙齒咀嚼更有力，享受美食到天年。西班牙No. 1口腔護理品牌* VITIS®衛達適牙齦修護牙膏，針對牙齦「殺菌．滋養．堅固」3保功能，獨有CPC 0.05%精準深喉殺菌配方，抑制細菌引致牙瘡、痱滋、紅腫不適。Pro Vitamin B5維他命滋養牙肉，粉紅飽滿；配合Zinc Lactate延長殺菌功效，增強牙肉防護，承托力強，全方位逆轉牙肉問題。

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*Neilson & IMS Dec 2018