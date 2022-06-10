父親節餐飲篇 請爸爸食大餐

美心中菜推精選套餐

在家享盡鮮味佳餚

對於喜愛中菜的家庭，美心中菜即日起至父親節(6月19日)推出的多款粵菜、潮菜及外省菜外賣套餐便是不二之選。無論龍蝦、海斑、鮑魚、海參，還是北京填鴨，總有一款套餐適合爸爸口味。一家人還可以共聚天倫之樂，在家中慢慢享受父親節大餐。

粵菜之選

全線美心皇宮、翠園(廣場飯店翠園除外)、八月花及八月居推出精選「龍蝦．海斑．鮑魚宴」，可以吃盡上湯波士頓龍蝦伊麵、蠔皇原隻鮑魚扣花菇、清蒸沙巴花尾斑等海鮮佳餚，六位和十二位用分別只需$1,880和$3,680；而小家庭可以考慮$938的「南非鮑魚四位套餐」。

潮菜之選

全線潮江春及潮庭則推出「原隻鮑魚．海參6人餐」，只需以優惠價$1,488便能品嘗蔥燒海參扣原隻鮑魚和羊肚菌燉花膠螺頭等豐富佳餚；另有適合小家庭的「龍蝦4人餐」(優惠價$988)，包括芝士焗加拿大龍蝦伊麵和脆皮燒乳鴿(兩隻)。

外省菜之選

全線北京樓(中環分店除外)、美中鴨子、魚塘鴨子及城中鴨子，推出「蝦球玉帶．填鴨餐」，不只有烤北京填鴨和蒜香蝦球玉帶，還有花膠燉黃菜湯和油浸黃花魚等，現時更有優惠價，四位和六位用分別只需$1,041和$1,477。另有兩道精選菜式—紅燒海皇燴素翅和紅炆佛跳牆。

現在只需於美心中菜網站便能預訂及選擇於指定分店自取或外送，Yuu會員更可享5倍yuu積分。

網址：www.maximschinese.com.hk/ordering