父親節餐飲篇 請爸爸食大餐

父親節即將到來，當然要慰勞一下爸爸，而一頓豐富大餐當然不可或缺。以下各式各樣的精選推介，或能為各位孝順仔女提供一點頭緒，讓爸爸當天滿滿幸福感，滿足地捧著大肚腩！
美心中菜推精選套餐
在家享盡鮮味佳餚
對於喜愛中菜的家庭，美心中菜即日起至父親節(6月19日)推出的多款粵菜、潮菜及外省菜外賣套餐便是不二之選。無論龍蝦、海斑、鮑魚、海參，還是北京填鴨，總有一款套餐適合爸爸口味。一家人還可以共聚天倫之樂，在家中慢慢享受父親節大餐。
粵菜之選
全線美心皇宮、翠園(廣場飯店翠園除外)、八月花及八月居推出精選「龍蝦．海斑．鮑魚宴」，可以吃盡上湯波士頓龍蝦伊麵、蠔皇原隻鮑魚扣花菇、清蒸沙巴花尾斑等海鮮佳餚，六位和十二位用分別只需$1,880和$3,680；而小家庭可以考慮$938的「南非鮑魚四位套餐」。
潮菜之選
全線潮江春及潮庭則推出「原隻鮑魚．海參6人餐」，只需以優惠價$1,488便能品嘗蔥燒海參扣原隻鮑魚和羊肚菌燉花膠螺頭等豐富佳餚；另有適合小家庭的「龍蝦4人餐」(優惠價$988)，包括芝士焗加拿大龍蝦伊麵和脆皮燒乳鴿(兩隻)。
外省菜之選
全線北京樓(中環分店除外)、美中鴨子、魚塘鴨子及城中鴨子，推出「蝦球玉帶．填鴨餐」，不只有烤北京填鴨和蒜香蝦球玉帶，還有花膠燉黃菜湯和油浸黃花魚等，現時更有優惠價，四位和六位用分別只需$1,041和$1,477。另有兩道精選菜式—紅燒海皇燴素翅和紅炆佛跳牆。
現在只需於美心中菜網站便能預訂及選擇於指定分店自取或外送，Yuu會員更可享5倍yuu積分。
網址：www.maximschinese.com.hk/ordering
FPHKWine
各式美酒賀父親節
一家慶祝父親佳節又豈能沒有美酒相伴，將美食昇華。FPHKWine主要從事日本清酒、果酒、紅酒、香檳、威士忌、白蘭地和中國酒批發及零售。當中王牌產品MclVOR麥皇蘇格蘭威士忌，餘味悠長而辛辣，帶有淡淡的奶油糖味，入口先嘗到雲呢拿焦糖的芳香，口感有如拖肥般柔和，慢慢滲出淡淡的煙熏味，有兩款不同年份可供選擇。今年更加入一款單一麥芽格蘭度蘇格蘭威士忌750ml，口感更加悠長，味道細緻，為蘇格蘭威士忌愛好者提供多一個選擇。至於中國酒方面，女兒紅入口香甜，特別適合搭配盆菜及海鮮拼盤；貴州隆台酒入口馥郁芳香，隨著時間的久遠更為濃烈。各式酒品除各零售商舖有售外，FPHKWine亦提供網購服務，歡迎到Facebook、Instagram及網站查詢選購。
查詢：3529 2868
網站：www.fphkwine.store
百樂酒店Park café
「幸福爸爸」父親節自助餐
香港百樂酒店「幸福爸爸」自助晚餐悉心匯集歐洲南部多國的特色美饌，推介美食包括伊比利亞黑毛豬火腿、西班牙砂煲墨魚汁海鮮飯、西班牙蛤蜊辣肉腸酥皮湯、洋蔥芝士辣肉焗生蠔等；而自助午餐則以韓國料理為主題，同樣有無限供應的海鮮拼盤。更推出父親節特別禮遇：提供心意卡讓子女們送上最窩心的祝福，設主題道具助記錄溫馨一刻。
供應期：2022年6月18至19日
自助午餐 成人$308、小童$278
自助晚餐
6月18日：成人 $578、小童 $398
6月19日：成人 $598、小童 $408
6月19日光顧的每位爸爸可獲贈氣泡酒或紅或白酒乙杯
訂座及查詢：2731 2168
WhatsApp：6588 0682
地址：尖沙咀漆咸道南61-65號香港百樂酒店4樓
城景國際
「泰」Amazing父親節
適逢父親節月份，城景國際時尚泰式概念餐廳Amazing於即日起至6月30日呈獻全新泰式美饌，精選推介包括泰式生蝦刺身、酥炸軟殼蟹伴青芒果沙律、泰式煎鮮蠔仔餅及鮮青胡椒炒鮮肉蟹等。凡惠顧各式散點泰菜，可享75折優惠，當月生日客人更尊享生日切件蛋糕一件。還有廚師精選—新西蘭青口美饌，八種煮法任君選擇，凡即日至6月30日期間惠顧，可尊享限定買一送一優惠(原價：$338/公斤)。另想和爸爸於泰式園林景致及玻璃天幕下細歎泰式下午茶2人套餐，也只需$368起。
供應期：即日起至2022年6月30日
優惠不適用於2022年6月18至19日
訂座及查詢：2783 3268
地址：香港九龍窩打老道23號
北角海逸酒店
父親節住宿+餐飲優惠
北角海逸酒店自助晚餐無限量供應龍蝦、即開生蠔、長腳蟹、藍青口等海鮮，還有一系列美食如刺身、佛跳牆、香煎鴨肝多士和烤牛肉眼。每位爸爸可免費任飲精選紅或白餐酒，而每位賓客可獲贈高達$100自助餐券供下次惠顧時使用，另外自助午餐亦有父親節限定優惠。若想過得更盡興，可考慮住宿優惠：$1,280起一晚住宿連自助午餐及早餐、$1,600起一晚住宿連自助晚餐及早餐。
供應期：2022年6月18至19日
自助午餐
成人$380.8起、長者/小童$321.3起
‧3位成人及父親同行，1位父親可享半價
‧8位成人同行，1位父親免費享用
自助晚餐
成人$574.4起、長者/小童$422.4起
‧3位成人及父親同行，1位父親可享半價
‧8位成人同行，1位父親免費享用
現於eShop預訂父親節自助餐，即可享高達7折優惠
訂座及查詢：https://bit.ly/3v4ZcQh
訂房部：2185 2888
地址：香港北角英皇道 665 號
都會海逸酒店千鶴日本料理
父親節日式盛宴
想吃日式大餐，便可以選擇都會海逸酒店千鶴日本料理推出的千鶴節慶早午餐及晚膳會席。早午餐提供多款矜貴主菜選擇，價錢由$568起，特別推介鐵板和牛薄燒及牛油焗七味銀鱈魚；晚膳會席每位$1,188起，讓爸爸一次過品嘗七道美味菜式，如串燒三點及白象拔蚌春菊清湯、鹿兒島和牛薄燒配以冷牛肉素麵配芝麻醬、紅豆茸伴朱古力心太軟，幸福滋味不言而喻。
首10位於酒店eShop預購4份千鶴父親節晚膳會席，每枱更可獲贈指定紅酒1支(數量有限，送完即止)。
供應期：
2022年6月18至19日
酒店eShop網址：
https://bit.ly/39fUE1l
訂座及查詢：3160 6898
地址：
香港九龍紅磡都會道7號