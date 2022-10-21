疫後旅遊行李清單與返港須知 附熱門目的地入境要求

有別於以前出國，除了暈浪藥、眼藥水、腸胃藥、防止蚊叮蟲咬的藥膏和治敏藥，以及舒解行程期間肩頸背、關節、扭傷及肌肉痠痛的外用塗搽藥油外，針對新冠疫情引發的呼吸道症狀，相關幾類藥物更不可少，包括退燒止痛藥、止咳化痰藥、傷風感冒藥及緩解鼻水的通鼻藥物，一旦不適仍可以備無患。此外，各位不妨帶定一定數量的快測包，每日行程前自我檢測，玩得更放心！雖然部分地區已解除口罩的限制，但仍建議大家在公共場合如車廂中及室內環境佩戴口罩，同時帶備酒精搓手液及消毒濕紙巾，保持雙手衛生。

搶完機票，又預訂好心儀酒店及旅館，仲同上司請埋大假，係時候拎返封塵行李箱出嚟，草擬一張「疫後旅遊行李清單」執行李喇！兩年幾無得去旅行，加上大眾更關注外遊地區的衛生情況，究竟要帶備乜嘢？熱門旅遊目的地有何入境防疫限制和要求？各位返港前又需不需要做核酸檢測同證明呢？即刻同大家跟進！

亞洲熱門旅遊國家入境限制一覽

日本：現已全面開放自由行旅客免簽證入境，並撤銷入境人數上限。旅客只要接種3劑疫苗(包括科興和復必泰)，便可免檢測免隔離入境日本；若未打齊3針(曾經染疫不計)，亦可出示72小時內的PCR核酸檢測證明替代。

韓國：現已免除入境後新冠檢測，有無打針一律免簽證免隔離入境。不過去韓國旅行仍須申請K-ETA(韓國電子旅行許可)及於Q-CODE申報健康狀況。

泰國：國際旅客僅分為「完全接種疫苗」及「未完全接種疫苗」兩類，毋須申請「免隔離入境泰國簽證」，亦不再要求在公共場所佩戴口罩。只要接種2針(包括國藥、科興和復必泰)疫苗接種證明，或72小時內PCR檢測證明或醫療診所抗原快篩檢測證明，就可免隔離自由行。

台灣：實施檢疫「0+7」新安排，放寬入境人士免居家檢疫，改為7天自主防疫，並於入境當天或自主防疫第一天、以及有徵狀時進行快測，如自主防疫期間外出須有兩日內陰性結果。惟現時只容許陸、港、澳人士赴台作人道、家庭團聚及商務活動，旅行觀光就要等等。

新加坡：未完全接種疫苗的入境人士，只要在出發前兩天完成新冠病毒檢測及取得陰性結果，便毋須7日隔離。至於已接種兩劑新冠疫苗的旅客(包括科興和復必泰)，便可免檢測免隔離入境。惟法例規定搭乘公共交通工具、進出醫院、護老院等必須佩戴口罩。

