盤點遊日熱門數據服務 平玩日本SIM？定免換卡漫遊爽？

亞洲多國陸續恢復接待境外旅客，刺激市民外遊熱潮，當中尤其以日本最為吸引。而出發前作好預備，當然唔少得購買當地上網數據方案啦！比起早年租賃Wi-Fi蛋一借一還咁麻煩，現在便宜的日本SIM卡以至數據漫遊服務更受大眾歡迎。到底應該揀日本SIM，抑或免換卡漫遊更爽？

好多人為了貪平，都會去深水埗鴨寮街求其買張最便宜遊日數據卡，但這類日本SIM多數會限制流量和網速，如果外遊日數較長，兼頻繁使用數據如睇片打機的話，隨時提早「打爆」數據變成得物無所用；當然若果只作簡單搜尋和導航的話，就另當別論。此外本地通訊商推出的日本SIM一般是接入日本docomo或SoftBank，前者於鄉郊地區覆蓋較有優勢，後者勝在城市區域網速快，故此大家可因應旅遊目的地來挑選日本SIM。

3HK外遊數據儲值卡：接入日本docomo，分7日(7GB)及10日(10GB)兩款選擇，其後限速256KB無限上網。參考售價分別約80港元及100港元。 中國聯通 通話/無限上網卡：接入日本SoftBank，提供7日(4GB)和8日(4GB)用量連20分鐘漫遊通話兩款選擇，其後限速均為128KB(3G)無限上網。參考售價分別約70港元及90港元。

毋須換卡兼設定 漫遊數據用剩可儲

除了更換日本SIM，亦有人會選擇開通漫遊數據服務，勝在毋須換卡及設定搜尋當地合作網絡商，而且到埗即可下載當地所需健康驗證app，旅客免延誤入境，加上固定收費，避免震撼帳單；若果用剩日數更可儲存作下次出行使用，以免浪費。

例如SmarTone推出全新「漫遊數據多日通」，提供7日及14日兩種選擇，服務覆蓋全球逾60個國家及地區，如SmarTone 5G客戶更可在指定40個國家及地區享用5G漫遊數據。用戶可以平均每天收費低至23港元享無限數據(首1GB用量為全速數據，其後為不高於512KB)，而凡於即日起至2023年1月3日限時優惠期內選購，更可獲贈「到埗安心包」，抵埗當天漫遊數據免費，讓旅客在抵埗即用，以手機上網完成各項入境所需的手續。換言之，選購7日多日通的客戶可享8日服務，如此類推；未用的多日通更可留待下一次旅程使用，有效期為一年。