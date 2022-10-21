直飛北海道 橫跨冬季、聖誕及農曆年 5/6/7日航線任挑選

日本是眾多香港人的旅遊首選地，北海道四季分明，擁有目酣神醉的景色，夢幻般的雪景更是家喻戶曉。東瀛遊近日推出多條直航航線，5/6/7天的行程玩轉北海道，無論是賞景還是購物，泡溫泉抑或是嚐美食都一應俱全，最早一條航線於11月9日出發，橫跨整個冬季，打算去北海道的朋友記得mark實日子喇！

5天只搬一次酒店 享兩晚著名露天溫泉

跟團最怕不停轉酒店，JSGA05航線5天內只搬一次，分別入住二世古國際品牌HILTON露天溫泉酒店及札幌京王、東急REI酒店，連續兩晚入住同一酒店，免卻不少麻煩。行程將會前往登別伊達時代村，這裏舊式商店林立，還有各種表演及場館，猶如進入時光隧道；另一個值得留意的是美瑛白金青池，這裏於2012年被Apple選為Mac OS X背景從此聞名世界，絕對是打卡勝地；最後少不了購物熱點北廣島OUTLET購物城，內有多家知名品牌進駐，可以在此盡情血拼！