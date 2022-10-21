直飛北海道 橫跨冬季、聖誕及農曆年 5/6/7日航線任挑選

日本是眾多香港人的旅遊首選地，北海道四季分明，擁有目酣神醉的景色，夢幻般的雪景更是家喻戶曉。東瀛遊近日推出多條直航航線，5/6/7天的行程玩轉北海道，無論是賞景還是購物，泡溫泉抑或是嚐美食都一應俱全，最早一條航線於11月9日出發，橫跨整個冬季，打算去北海道的朋友記得mark實日子喇！
5天只搬一次酒店 享兩晚著名露天溫泉
跟團最怕不停轉酒店，JSGA05航線5天內只搬一次，分別入住二世古國際品牌HILTON露天溫泉酒店及札幌京王、東急REI酒店，連續兩晚入住同一酒店，免卻不少麻煩。行程將會前往登別伊達時代村，這裏舊式商店林立，還有各種表演及場館，猶如進入時光隧道；另一個值得留意的是美瑛白金青池，這裏於2012年被Apple選為Mac OS X背景從此聞名世界，絕對是打卡勝地；最後少不了購物熱點北廣島OUTLET購物城，內有多家知名品牌進駐，可以在此盡情血拼！
6天吃盡日本美食
入住北海道最大規模溫泉酒店
嚟到札幌一定要食札幌拉麵！JSAB06第一站便到拉麵橫丁，這裏一共有十多家歷史悠久的拉麵店，每家都各有風味；想自由購物怎可以錯過狸小路，這條長約900米的商店街囊括區內最大間MEGA驚安、1000YEN扭蛋、人氣北海道食品手信店及日本藥妝，絕對是購物買手信的好地方。此團更會入住北海道最大規模的溫泉酒店——綠の風RESORT北湯澤，酒店位於大自然森林之中，有全日本最大級數的露天風呂，盡享米芝蓮星級的住宿體驗。
7天自然浪漫之旅 享受滑雪樂趣
冬天到北海道旅遊點少得滑雪！7天團時間較充裕，航線分別有JSAF07和JSSE07，行程包括前往國際滑雪場玩雪，現場更有執照教練親自教授基本功，滑雪新手也能輕鬆駕馭。雪景同時讓人聯想到浪漫，JSAF07將會帶領旅客漫步小樽歐陸情懷古典街，小樽是北海道的熱門觀光勝地之一，小鎮保留許多歷史建築，再加上唯美雪景，瞬間感受浪漫氛圍。JSSE07將暢遊更多自然美景，例如有層雲峽銀河流星瀑布，兩條瀑布皆為日本百選瀑布，「流星」強而有力的流水，以及「銀河」纖細流水如絲絹般滑落，形成獨樹一幟的畫面。更有冬日限定的第42屆札幌白色燈火ILLUMINATION節和第73屆大通公園雪祭，精彩活動浪接浪！
詳情可到東瀛遊網站 https://www.egltours.com
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