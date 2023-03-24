節日大餐推介！舌尖上的多國佳餚

大時大節連長假期，加上口罩令解除，當然想與家人一起到處品嘗美食。除了出國旅行，自助餐相信亦是不少人的心水之選，皆因自助餐有齊多國美食佳餚，甜品、海鮮、熟食包羅萬有，一次過滿足客人的所有願望！許多酒店亦乘勢推出復活節限定優惠吸客，希望顧客食得開心，與家人共度佳節！

北角海逸酒店 推繽FUN復活節自助餐 享盡復活節傳統美饌

想同家人享受復活節時刻？北角海逸酒店於今個復活節為大家呈獻一系列餐飲優惠、住宿禮遇及特色節日工作坊，為客人打造難忘的假日體驗！北角海逸酒店綠怡咖啡廳將於復活節周末長假期，推出經典復活節自助早午餐和自助晚餐，以及多款復活節傳統佳餚讓大家歡度佳節，每位小朋友更可獲贈迷你香蕉船一份。多款傳統美饌包括魔鬼蛋、十字包、獵人肉醬批、蜜糖金門火腿、栗子蛋糕及黑松露朱古力慕絲杯。此外，已預訂復活節自助餐的客人可在用餐當日的指定時段，參與復活節繪蛋工作坊及薄餅製作工作坊，盡情享受節日的歡樂氣氛！

繽FUN復活節自助早午餐

供應日期︰4月7日至10日

供應時間︰11:30am-2:30pm

價錢︰成人每位$458起/小童或長者每位$388起

繽FUN復活節自助晚餐

供應日期︰4月7日至10日

供應時間︰6:30pm-10:00pm

價錢︰成人每位$718起/小童或長者每位$528起

供應地點︰北角海逸酒店二樓綠怡咖啡廳

電話訂座：2185 2155