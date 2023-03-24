節日大餐推介！舌尖上的多國佳餚

大時大節連長假期，加上口罩令解除，當然想與家人一起到處品嘗美食。除了出國旅行，自助餐相信亦是不少人的心水之選，皆因自助餐有齊多國美食佳餚，甜品、海鮮、熟食包羅萬有，一次過滿足客人的所有願望！許多酒店亦乘勢推出復活節限定優惠吸客，希望顧客食得開心，與家人共度佳節！
北角海逸酒店 推繽FUN復活節自助餐 享盡復活節傳統美饌
想同家人享受復活節時刻？北角海逸酒店於今個復活節為大家呈獻一系列餐飲優惠、住宿禮遇及特色節日工作坊，為客人打造難忘的假日體驗！北角海逸酒店綠怡咖啡廳將於復活節周末長假期，推出經典復活節自助早午餐和自助晚餐，以及多款復活節傳統佳餚讓大家歡度佳節，每位小朋友更可獲贈迷你香蕉船一份。多款傳統美饌包括魔鬼蛋、十字包、獵人肉醬批、蜜糖金門火腿、栗子蛋糕及黑松露朱古力慕絲杯。此外，已預訂復活節自助餐的客人可在用餐當日的指定時段，參與復活節繪蛋工作坊及薄餅製作工作坊，盡情享受節日的歡樂氣氛！
繽FUN復活節自助早午餐
供應日期︰4月7日至10日
供應時間︰11:30am-2:30pm
價錢︰成人每位$458起/小童或長者每位$388起
繽FUN復活節自助晚餐
供應日期︰4月7日至10日
供應時間︰6:30pm-10:00pm
價錢︰成人每位$718起/小童或長者每位$528起
供應地點︰北角海逸酒店二樓綠怡咖啡廳
電話訂座：2185 2155
尖沙咀凱悅酒店官網獨家早鳥優惠 自助午餐及晚餐低至6折！
復活節長假期當然要跟家人食餐好，尖沙咀凱悅酒店咖啡廳就乘勢推出早鳥優惠，客人只要在即日起至4月30日期間 (包括復活節假期)，於惠顧自助午餐或自助晚餐的3日前經酒店官網訂座並付全數，即可以優惠價低至$292.6起 (已包加一服務費) 盡享各地美食佳餚！
自助午餐
(12:00nn-2:30pm)
星期一至五：6折 (折後$292.6)
星期六至日、公眾假期及前夕：75折 (折後$382.4)
推薦菜式包括：多款冰鎮海鮮、刺身、惹味烤肉、印度咖哩、芝士蟹肉意大利飯及泰式咖哩蟹，每位客人可獲贈半隻黑松露芝士醬焗波士頓龍蝦。
自助晚餐
(6:00pm-10:00pm，任食4小時)
星期一至四：7折 (折後$598.4)
星期五至日、公眾假期及前夕：75折 (折後$678.3)
推薦菜式包括：即烚波士頓龍蝦、蒜蓉辣椒牛油燒龍蝦、日式火焰龍蝦、即切煙燻西冷牛排、燒美國封門牛柳、西班牙黑毛豬叉燒及燒烤美饌。周五及周末晚將加推即切原條油甘魚及滋補燉花膠湯。
地址︰尖沙咀河內道18號尖沙咀凱悅酒店大堂樓層
電話︰3721 7700
立即訂座︰https://bit.ly/3JrxZNv
*以上優惠只適用於凱悅天地會員，可預先或在場免費加入。
城景國際City Café海鮮自助晚餐每位$528起 任食多款空運海鮮、刺身及特色佳餚
海鮮迷注意！城景國際City Café 4月將以多款矜貴海鮮食材炮製「龍蝦美饌．海鮮自助晚餐」，當中包括橋底炒金蒜龍蝦鉗、龍蝦刁草三文魚水晶卷、梳乎厘焗釀蟹蓋等菜式令人垂涎，每位客人更可獲贈「法式野菌焗釀龍蝦米多」一客。自助晚餐還源源供應空運生蠔、雪花蟹腳、麵包蟹、藍青口及日式刺身等，各款海鮮應有盡有！除了海鮮美饌外，City Café更設新鮮沙律吧，超過10款沙律任搭配；無限量供應各式天婦羅炸物、香草燒羊仔鞍等；加上多種口味的Movenpick雪糕，以及無限添飲果汁、紅白餐酒及啤酒，為復活節晚餐畫上完美句號！
凡出示城景國際官網優惠，可以優惠價惠顧「龍蝦美饌．海鮮自助晚餐」，生日客人更可獲贈半磅生日蛋糕 (須入座前2天預訂，生日客人須出示身份證明文件)。凡於復活節期間 (4月7至10日) 惠顧自助午餐或自助晚餐，更可免費參與「咖啡渣紮染工作坊」，將收集回來的咖啡渣升級再造，配合紮染技術製作成別致布袋，開心過復活節之餘亦可為環保出一分力。
供應日期：4月1至30日
供應時間：6:30pm-9:30pm
電話訂座：2783 3287
地址：油麻地窩打老道23號城景國際1樓
*小童：6至12歲