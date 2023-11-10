經濟增長遜預期 前景有隱憂 申請低息稅貸 額外資金傍身

財政司司長陳茂波早前指，預計今年經濟增長雖超過3%，但卻低於年初的估算。經濟前景仍有隱憂，加上步入稅季，大家都要預備交稅，為應對額外的支出，每年都有不少人計劃借低息稅貸應急，甚至可借超過稅款的額度，以保留一定資金作其他用途。
現時坊間的稅貸計劃，不少都提供高達百萬元或以月薪的8倍或以上的貸款額，高於實際要交的稅額。雖說有多一筆現金傍身，而銀行亦多沒明確限制貸款必須用於交稅，讓借款人更彈性理財及實現心中所想，惟亦要注意個人還款能力，切莫過度借貸，以免未能如期還款而被罰息及追數，甚至影響個人信貸評級。故如非必要，可毋須借盡額度。
還款期不宜長 按時還免被罰
為了吸引新客戶，所有銀行及財務機構都以低息，甚至0息吸客。但要留意如要享受最優惠的借款利率，往往需要滿足指定條款，如必須同時選用指定銀行服務、借款額必須達某水平或以上、必須選用指定還款期等等，其實大部分的借貸人都難以滿足這些指定的條款。故申請人不如就自身條件直接諮詢職員，會更快知道獲批的利率是多少。此外，借款人實際獲批的利率，亦會受個人信貸紀錄、職業等因素影響。想獲批「靚」息率，不妨多問幾間銀行作比較。
現時大多數稅貸計劃都提供6至24個月不等的還款期，亦有個別計劃還款期長達48個月，貸款人可因應情況作出選擇。建議還款期不宜拖太長，以免待明年要再借稅貸時會影響新貸款的審批。貸款人亦要留意，不少計劃都設有提早還款手續費或罰息，應於借款前先了解和考慮清楚，以免到時被罰。
真低息 看實際年利率
間間銀行或財務機構都以低息稅貸招徠，但借款人在選擇時，應留意數字是指實際年利率或是其他利率。因只有實際年利率的計算，已包含所有適用的利率、手續費及其他收費、回贈和獎賞後的數字，是反映真正利率的指標，讓你真正知道是否低息貸款。
齊文件 可加快批核
在申請前，貸款者應先準備好身份證明文件、住址證明、工作證明或糧單，以及最新一期稅單等以供審核。如齊備文件，很可能數分鐘已知批核結果，並且當天已即時轉帳。此外，由於個人信貸評級亦對貸款審批有很大影響，建議平日應不時檢查個人信貸評紀錄，只有保持良好評級，才可更順利獲批貸款，並更易爭取到優惠的貸款利率。如個人信貸評級欠佳，財務機構有可能調高借款利率，甚至拒絕批出貸款。如懷疑信貸紀錄有問題，應立即向相關機構提出，以糾正及保障自身利益。