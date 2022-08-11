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特刊
2022-08-11 04:33:00
日報

美食博覽2022開鑼 最平$10起即可入場掃貨

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美食博覽2022

由香港貿易發展局主辦的美食博覽、家電．家品．博覽、美與健生活博覽及香港國際茶展，即日起至8月15日於灣仔會議展覽中心舉行。今年匯聚近千家參展商，提供多個會場限定及$1快閃優惠，大會亦繼續推「上午進場票」及「晚間進場票」，最平$10起即可入場掃貨！

場內繼續不設試食

雖然疫情稍緩，但貿發局仍以公眾衛生為考量，今年美食博覽展場範圍繼續不可飲食，參展商亦不可提供試食。所有訪客必須使用「安心出行」及符合「疫苗通行證」要求方可進場。

逾九成參展商收電子消費券

適逢第二階段電子消費券經已於月初發放，4個展覽逾九成參展商表示會支援至少其中一項電子消費券支付方式，讓市民盡情購物。

入場前記得下載電子優惠券

展會期間每日更會舉行「多買多賞幸運大抽獎」，獎品包括家庭用品、護膚產品、各式美食、健康用品、健身課程等，只要憑單一收據消費滿$200即可參與抽獎一次，每張收據上限抽獎五次。另外，大會亦推出「8月食．住．買」網頁，供入場人士緊貼最新購物消息及各項快閃優惠，大家可預先下載近200張電子優惠券，盡享各項精彩優惠。

美食博覽2022

今年美食博覽不少參展商繼續以$1快閃優惠吸客。

美食博覽2022

美食博覽2022
3大展區開放日期

公眾館：8月11至15日

尊貴美食區：8月11至14日

貿易區：8月11至13日
(8月13日傍晚6時結束)

時間：上午10時至晚上10時
(8月15日開放至傍晚6時)

門票詳情

上午進場票：8月11、12及15日
     中午12時前入場 $10

晚間進場票：8月11、12、13及14日
     傍晚6時後入場 $10
＊上述入場人士可追加$15參觀「尊貴美食區」

一票4展：美食博覽「公眾館」及「貿易區」、家電．家品．博覽、美與健生活博覽門票及香港國際茶展 $25
＊以上展覽連美食博覽 「尊貴美食區」$40

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