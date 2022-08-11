美食博覽2022開鑼 最平$10起即可入場掃貨

由香港貿易發展局主辦的美食博覽、家電．家品．博覽、美與健生活博覽及香港國際茶展，即日起至8月15日於灣仔會議展覽中心舉行。今年匯聚近千家參展商，提供多個會場限定及$1快閃優惠，大會亦繼續推「上午進場票」及「晚間進場票」，最平$10起即可入場掃貨！

場內繼續不設試食

雖然疫情稍緩，但貿發局仍以公眾衛生為考量，今年美食博覽展場範圍繼續不可飲食，參展商亦不可提供試食。所有訪客必須使用「安心出行」及符合「疫苗通行證」要求方可進場。

逾九成參展商收電子消費券

適逢第二階段電子消費券經已於月初發放，4個展覽逾九成參展商表示會支援至少其中一項電子消費券支付方式，讓市民盡情購物。

入場前記得下載電子優惠券

展會期間每日更會舉行「多買多賞幸運大抽獎」，獎品包括家庭用品、護膚產品、各式美食、健康用品、健身課程等，只要憑單一收據消費滿$200即可參與抽獎一次，每張收據上限抽獎五次。另外，大會亦推出「8月食．住．買」網頁，供入場人士緊貼最新購物消息及各項快閃優惠，大家可預先下載近200張電子優惠券，盡享各項精彩優惠。