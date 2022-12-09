聖誕好物推薦！ 食買玩一應俱全

為聖誕交換禮物而苦惱？又或是想購物獎勵自己？誠意為大家推薦各式聖誕好物，包括人氣精品、電子產品、各類家電、護膚品、自助餐等，包保滿載而歸！



SOGO X SLIMY ODDITY

推出Love is Giving

限量別注精品 崇光由即日起至明年1月3日期間，再度與新加坡人氣藝術家「SLIMY ODDITY」聯乘合作，推出Love is Giving限量別注精品，集合主角SLIMY、ODDITY及其一眾好友，全力發放愛與正能量，一同歡度佳節。推廣期間亦會舉行幸運遊戲、慈善義賣、SLIMY ODDITY Instagram Filter遊戲等連串精彩活動。會員更專享多項優惠，包括SOGO Rewards會員於推廣期內凡於店內購物，即可以優惠價換購SOGO X SLIMY ODDITY獨家聯乘精品；凡於崇光銅鑼灣店購物滿$1,200*，即可參加幸運遊戲1次；而滿$1,800*更可參加幸運遊戲2次，有機會贏取不同獎品！ *最多累積2張即日發票

快圖美FOTOMAX誠意推薦個人化禮品

全新instax相機及打印機系列

記錄美好時刻 臨近聖誕，不妨將專屬回憶製作成精美且實用的驚喜！快圖美FOTOMAX為大家推薦各款別具心裁的個人化禮品，除可自由搭配相片外，還可加上姓名或祝福字句，包括實用的保溫樽和瓷杯、趣味滿滿的砌圖、增加節日儀式感的個人化聖誕卡及吊飾，當然亦有皇牌產品易相簿Life Album等，為摯愛送上窩心祝福。再配合FUJIFILM全新推出之FUJIFILM instax mini Evo相機及打印機instax SQUARE Link系列，獨有AR Print及instax Connect功能，記錄佳節美好時刻，為回憶增添趣味！

韓國B&C冷暖兩用空氣淨化無葉風扇

3段暖風+9段冷風

四季適用 想為寒冬增添溫暖？韓國B&C冷暖兩用空氣淨化無葉風扇，具智能定時遙控模式，可遙距操作，擁有3段暖風，快速制暖，一開即用，9段冷風亦適用於夏天。此外，完全密封的HEPA濾網可淨化過濾有害空氣，氣流增壓裝置可於房間內吹送淨化空氣，自動擺動角度能達至全室送風，老人、小孩及孕婦亦適合。 原裝行貨 一年保養

零售價：$4,980

聖誕限量價：$1,980 (限量30部) ASK DIGITAL SHOP

電話：6821 7080

官網：http://www.askjapanshop.com

日本AKI智能健康手錶

集多功能於一身

限量別注精品 想隨時隨地監控健康？日本AKI實時體溫、心率、血壓智能健康手錶，錶面設計採用1.65寸弧屏，擁有藍牙5.0功能，使用日本技術晶片，能有效監測血壓、體溫、睡眠等。手錶還擁有多項功能，包括鍛鍊模式及運動狀態、天氣、訊息、電話提醒等，操作簡易快捷，還可用於拍照、聽音樂、計時等用途，特大鋰電池更可延長使用時間，絕對是監測個人健康的好幫手！ 原裝行貨 一年保養

零售價：$1,680

聖誕限量價：$498(限量30部) ASK DIGITAL SHOP

電話：6821 7080

官網：http://www.askjapanshop.com

日本TSK低噪無葉安全節能冷暖風機

無葉靜音 3秒速製熱

冬夏皆適用 想買暖風機但居住環境狹小？日本TSK低噪無葉安全節能冷暖風機3秒速製熱，無葉靜音確保空間寧靜，三檔調節冷暖風，冬暖夏凉四季適用。而且機身細小，座枱式設計非常慳位，適用於家居、辦公室、睡房等。當中的5重安全保護令小孩老人都可安心使用，一機實現冷暖全方位季節轉變。 原裝行貨 一年保養

零售價：$1,880

聖誕限量價：$498(限量30部) ASK DIGITAL SHOP

電話：6821 7080

官網：http://www.askjapanshop.com

KORRES希臘橄欖保濕多效套裝

將橄欖加入護膚品

有驚人抗老效果 一到冬天皮膚就開始泛紅乾燥？KORRES希臘橄欖保濕多效套裝選取希臘最優質的克里特島冷壓橄欖精華油，天然成分高達98.7%，有效解決乾敏泛紅煩惱，而且質感清爽，不會黏著皮膚，能溫和清潔污垢和雜質。KORRES希臘橄欖保濕多用精華油可用於面部補濕抗紋、全身保濕、減退妊娠紋、橙皮紋或作髮尾油。希臘橄欖抗氧化成分高，抗老效果強，讓肌膚每天吸收一次，就有奇妙的護膚效果。 現購買Korres節日套裝，還可以享受以下優惠：

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