聖誕情報第二彈！ 人氣卡通角色現身各大商場 睇極光企鵝過個白色聖誕

MOKO新世紀廣場XDuffy Fans-tasy

5.8米聖誕樹照亮聖誕星空小鎮

各位迪士尼粉絲請注意!由即日起至1月8日,香港迪士尼樂園全「萌」召集Duffy與一眾好友,包括ShellieMay、Gelatoni、StellaLou、CookieAnn、'Olu Mel,以及充滿好奇心的新朋友小狐狸LinaBell,以不同方式現身旺角MOKO新世紀廣場「Duffy and Friends: A Journey to Christmas Town」主題活動!市民可以走進5.8米高的LinaBell聖誕樹屋內,向壁爐旁的LinaBell大型毛公仔分享聖誕願望兼打卡拍照;或是走過聖誕星空小鎮,拜訪6米高的「奇妙夢想城堡」裝置;商場L1樓層的「夢幻聖誕長廊」亦有7位Duffy and Friends毛公仔分別擺放於兩組場景內迎接大家,Duffy and Friends最新冬日系列毛公仔亦會在長廊展出,穿上全新冬日服裝的軟綿綿「萌」友將置身於飄雪水晶球內,為粉絲送上驚喜。