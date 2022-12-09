聖誕情報第二彈！ 人氣卡通角色現身各大商場 睇極光企鵝過個白色聖誕

仍未計劃好聖誕行程？各大商場的聖誕主題裝置絕對能激發靈感，當中不乏人氣卡通角色，包括Sonny Angel、Barbie、Duffy Fans-tasy等，一起歡度溫暖聖誕，即睇以下精選情報喇！



Sonny Angel現身上水廣場

3.5米高巨型水晶球

打造甜粉聖誕 想過個充滿少女心的粉紅聖誕？風靡日本女生的Sonny Angel由即日起至明年1月2日，於Landmark North上水廣場舉行盛大的「Sonny Angel 甜粉聖誕派對」。市民可以跟6個以全新節日造型登場的Sonny Angel於多個室內及室外巨型主題裝置作近距離接觸，包括3.5米高的巨型水晶球及戶外天使雪の屋，大玩互動遊戲及拍下甜蜜照片；更有販售機出售4大系列迷你公仔，把可愛的Sonny Angel帶回家。另外，於場內即日消費滿指定金額，更可換領限量心甜禮物，包括Sonny Angel Christmas Ornament快樂聖誕限量套裝、聖誕暖笠笠咕𠱸及多用途旅行收納包；亦可參加期間限定工作坊，親手繪製獨一無二的Sonny Angel，共度甜蜜聖誕。

MCP Barbie冬日夢幻之旅

6米高炫亮聖誕樹+會員3重賞迎佳節 百變Barbie可以說是每個女生的童年回憶。今個冬日，MCP CENTRA特別聯乘女生至愛的Barbie，由即日起至明年1月2日，推出「Barbie冬日夢幻之旅」主題活動，市民可走進以Barbie為主題的粉紅酒店，暢玩6大打卡及遊玩專區，旅程由近6米高的「粉炫夢幻聖誕樹」開始，樹上掛着過千件Barbie公仔及衣著造型掛飾，充滿少女情懷；更可到訪「Barbie珍藏展覽」，欣賞經典珍藏款式Barbie公仔，一睹Barbie多變的造型。場內特設Barbie期間限定店，盡享多重購物優惠；H．COINS會員更專享3重優惠，只要參與尋寶遊戲，即有機會贏取逾$2,000商戶購物券。MCP DISCOVERY於12月上旬特設聖誕主題市集，5米高充氣聖誕老人將會震撼登場，跟各位市民共度佳節！

MOKO新世紀廣場ＸDuffy Fans-tasy

5.8米聖誕樹照亮聖誕星空小鎮 各位迪士尼粉絲請注意！由即日起至1月8日，香港迪士尼樂園全「萌」召集Duffy與一眾好友，包括ShellieMay、Gelatoni、StellaLou、CookieAnn、'Olu Mel，以及充滿好奇心的新朋友小狐狸LinaBell，以不同方式現身旺角MOKO新世紀廣場「Duffy and Friends: A Journey to Christmas Town」主題活動！市民可以走進5.8米高的LinaBell聖誕樹屋內，向壁爐旁的LinaBell大型毛公仔分享聖誕願望兼打卡拍照；或是走過聖誕星空小鎮，拜訪6米高的「奇妙夢想城堡」裝置；商場L1樓層的「夢幻聖誕長廊」亦有7位Duffy and Friends毛公仔分別擺放於兩組場景內迎接大家，Duffy and Friends最新冬日系列毛公仔亦會在長廊展出，穿上全新冬日服裝的軟綿綿「萌」友將置身於飄雪水晶球內，為粉絲送上驚喜。

荃新天地Goodbye Plastic!

過千回收膠樽打造

5米高巨型藝術聖誕樹 海洋保育議題近年備受重視，由即日起至明年1月2日，荃新天地特意打造「Merry Christmas! Goodbye Plastic!」主題活動，以多個別具教育性及聖誕打卡必到的體驗區，讓市民恍若置身極地冰川世界。活動特設3大遊樂專區、2大打卡位、企鵝生態主題展覽及回收資源教育中心，讓市民了解環境保育的重要性。小朋友可穿上企鵝裝，化身小企鵝滑行8米長的冰川滑梯、體驗冰川釣魚樂趣、又或模仿小企鵝於浮冰上結伴漫步。至於喜歡打卡的朋友更不可錯過以過千回收膠樽升級再造的5米高巨型藝術聖誕樹。此外，於指定日期將會有企鵝主題的環保工作坊，共享別具教育意義的親子時光；活動更聯乘海洋公園打造「冰極購物村」期間限定店，售賣多款極地主題精品，快來把心愛的動物精品帶回家！

YOHO MALL雪影極幻森林

超吸睛6米高巨型聖誕樹屋登陸元朗 身在香港都可以同雪景打卡？由即日起至明年1月2日，YOHO MALL特別打造佔地近2,500平方呎的大型聖誕主題裝置「雪影極幻森林」，雪國小鎮有6大唯美場景可以盡情打卡：旅程以「閃炫玻璃屋」為起點，拜訪閃爍亮眼的聖誕樹，以及布滿小夜燈的圓拱形冰屋；途經由楓葉橘紅及銀杏黃色系聖誕樹組成，飾以近20,000顆小燈泡的「雙色夢之森」；探訪倚伴圓碌碌小雪人的「雪人觀星席」及飾以小樹屋的「炫白情人樹」。此外，YOHO MALL II中庭的「巨大化聖誕國度」亦會驚喜登場，超萌雪人於近10呎高聖誕樹及發光聖誕禮物盒中迎接大家！商場更同步推出「MEGA SALE消費狂賞」及一系列精彩禮遇，讓市民在今個聖誕感受與眾不同的北歐雪國體驗！