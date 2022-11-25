記得準時交稅 免無辜被罰款

打工仔最怕收到綠色炸彈，不過，無論多不想付出，但都要準時「找數」，否則會被稅局追稅，有可能會影響同事和親友。其實現時交稅的渠道眾多，無論你身處本港或人在海外，都一樣可以透過不同渠道，於限期前交清稅款。如真的因財政問題無法依時交稅，應立即於稅務局網頁下載IR1360表格，申請分期交稅。

多元收款渠道 方便納稅人

如你身在香港，當然可以親身前往稅局交稅（灣仔稅務大樓1樓），做個盡責公民。納稅人亦可於限期前透過郵寄劃線支票交稅，抬頭及地址為「香港告士打道郵政局郵箱 28282 號税務局局長收」，謹記要在支票背面書寫稅單的收款帳號，否則可能因為被「彈票」而未能趕及於限期前過數，無端被當作拖欠稅款，會被徵收附加費。

電子交稅必須輸入正確收款帳號

納稅人亦可透過各大銀行的電話銀行服務、使用繳費靈、轉數快、電子支票/本票、銀行自動櫃員機，又或以電子儲稅券，等電子渠道交稅，注意如用繳費靈交稅，須先致電18013、於互聯網或繳費靈手機服務先行登記帳單，並需輸入稅局的商戶編號「10」。此外，使用電子交稅，必須正確輸入印於稅單上的「電子付款專用收款帳號」或列印於稅單左下角的11位數字收款帳號（不需輸入連字號 -）。如帳單最尾顯示為A字，在使用電話或自動櫃員機付款時可毋須輸入，但如使用網上銀行服務交稅，個別銀行或會要求納稅人輸入A字。但如使用電子支票/本票繳費，則必須輸入該A字。