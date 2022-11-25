記得準時交稅 免無辜被罰款

打工仔最怕收到綠色炸彈，不過，無論多不想付出，但都要準時「找數」，否則會被稅局追稅，有可能會影響同事和親友。其實現時交稅的渠道眾多，無論你身處本港或人在海外，都一樣可以透過不同渠道，於限期前交清稅款。如真的因財政問題無法依時交稅，應立即於稅務局網頁下載IR1360表格，申請分期交稅。
多元收款渠道 方便納稅人
如你身在香港，當然可以親身前往稅局交稅（灣仔稅務大樓1樓），做個盡責公民。納稅人亦可於限期前透過郵寄劃線支票交稅，抬頭及地址為「香港告士打道郵政局郵箱 28282 號税務局局長收」，謹記要在支票背面書寫稅單的收款帳號，否則可能因為被「彈票」而未能趕及於限期前過數，無端被當作拖欠稅款，會被徵收附加費。
電子交稅必須輸入正確收款帳號
納稅人亦可透過各大銀行的電話銀行服務、使用繳費靈、轉數快、電子支票/本票、銀行自動櫃員機，又或以電子儲稅券，等電子渠道交稅，注意如用繳費靈交稅，須先致電18013、於互聯網或繳費靈手機服務先行登記帳單，並需輸入稅局的商戶編號「10」。此外，使用電子交稅，必須正確輸入印於稅單上的「電子付款專用收款帳號」或列印於稅單左下角的11位數字收款帳號（不需輸入連字號 -）。如帳單最尾顯示為A字，在使用電話或自動櫃員機付款時可毋須輸入，但如使用網上銀行服務交稅，個別銀行或會要求納稅人輸入A字。但如使用電子支票/本票繳費，則必須輸入該A字。
便利店交稅只收現金
納稅人亦可帶同稅單，以現金於便利店交稅（只收現金），注意每次交費上限為5,000元，於交費後，納稅人宜小心核對收據上的資料正確無誤，並保留收據作付款記錄，可拍照存檔或復印副本，以免機印收據退色。此外，亦要留意因稅務局不會另外再發出收據，如有需要，納稅人需要填寫IR1273表格，傳真至2598 6001向稅局申請繳稅證明書。
海外人士可透過郵寄支票交稅
如納稅人身處海外，只要仍持有香港的銀行戶口，便可透過劃線支票或互聯網交稅。但如已取消香港的戶口，則需要透過郵寄銀行本票、海外銀行的劃線支票，又或委託親友代為交稅。
獲批稅貸 仍要主動交稅
有不少納稅人都會向銀行申請稅貸，以解決稅務煩惱，但需留意並非所有銀行都有將稅貸直接交稅的服務，大多數銀行只會把稅貸存入申請人指定的戶口，故成功獲批貸款後，仍需要於交稅限期前繳納稅款，否則同樣會因錯過限期被徵收付加費。不想因為無心之失被罰，便要提前做好安排，如成為稅務易帳戶持有人，便可享用電子繳稅提示服務。你亦可於收到稅單後，在月曆上寫下提示。 （資料來源：稅務局）