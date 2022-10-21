跨境支付無手續費 行程前中後用AlipayHK至抵

隨著亞洲等地恢復自由行，港人即計劃出走旅程。講起海外消費，用信用卡簽帳匯率唔抵之餘，仲要收手續費，小數怕長計。疫情期間不少人首次體驗電子支付的便利，卻未感受到跨境支付的好處。螞蟻國際業務大中華區總經理李詠詩Venetia教大家用AlipayHK海外消費，唔使唱錢仲可以賺取優惠，盡享優勢！

出發前、中、後

AlipayHK計劃行程享著數

出發前：由即日起至10月31日，以AlipayHK於KKday預訂海外旅遊產品滿600港元，可享95折、高達200港元折扣；即日起至11月30日，於Trip.com預訂酒店住宿滿1,000港元或3,000港元，即分別減80港元及300港元。同樣即日起至11月30日於永安旅遊報名日本旅行團，每位可減達500港元，報名其他地區旅行團亦有300港元禮遇，而且購買由香港出發之機票滿3,000港元，即減250港元，尚有其他機票住宿優惠等。此外，即日起在AlipayHK內的HoldCover「保險服務」小程式，可享低至5折優惠購買旅遊保險。

行程中：10月27日至12月14日於AlipayHK進入「A+ Rewards」日本目的地專頁，即可領取5張30日圓折扣券，而單筆消費滿31日圓可減30日圓優惠，總值高達150日圓。至於韓國指定商戶方面，即日起至11月19日，到ABC MART買鞋滿533港元即減55港元、CU及GS25便利店消費滿33港元更減11港元，而到樂天、韓際新世界、新羅等免稅店消費滿885港元，可減55港元。另外即日起至10月31日於新加坡旅遊，指定合作商戶消費滿新加坡幣100元即減8元。

回港後：「0+3」期間外賣優惠，即日起至10月31日享foodpanda及Deliveroo美食外送著數。前者外送滿180港元減港幣20元；外賣自取滿100港元即享9折、最高20港元折扣。後者除了新用戶總值高達90港元外賣折扣外，亦提供高達388港元生活百貨優惠。

