都大課程專業實用 海外交流助學生拓闊視野

香港都會大學（都大）為九所「大學聯招辦法」（聯招）參與院校中唯一一所自資院校，推出具競爭力的專業及應用課程，裝備學生掌握工作所需知識和技能，同時提供多元學習機會，包括組織海外交流活動，培養學生的國際視野。
於2024/25年度，都大為本地文憑試學生開辦46個聯招課程，當中20個為「指定專業/界別課程資助計劃」（SSSDP）的本科課程，合共提供1,280個受資助一年級入學學位，為自資院校之冠。2024/25年度將開辦兩項全新課程，包括「新音樂及互動娛樂榮譽文學士」及「建築管理及工料測量學榮譽理學士」課程。其中「新音樂及互動娛樂榮譽文學士」為本港首創並注重混合互動娛樂發展，包含互動和計算技術、視覺藝術和音樂等跨學科知識。另一項新課程為「建築管理及工料測量學榮譽理學士」，根據香港測量師學會工料測量和香港營造師學會制定的標準而設計。為配合兩項新課程的推行，大學更將設立新音樂及混合實境工作室，亦會改造現有工作室和實驗室，並添置先進的專業儀器，為學生提供專業訓練。
彈性收生 增入學機會
入學要求方面，都大最低入學成績要求為「332A22」，本年度將繼續採取彈性收生安排，酌情處理在香港中學文憑試個別核心科目未達最低入學要求但整體成績優異的學生申請。這安排適用於所有透過聯招報讀的課程［教育榮譽學士（幼兒教育）和護理及健康學院的課程除外］。
海外交流活動 培養國際視野
除了課堂學習外，都大著重培養學生的國際視野，組織海外交流團豐富學生的學習經驗。運動及康樂管理榮譽工商管理學士課程學生陳孜彥今年參加了由商學院與西班牙職業足球聯盟商學院合辦，為期14天的西班牙海外交流團，期間有機會走訪馬德里體育會、西維爾及華倫西亞等西甲球會，與球會管理層交流，並入場觀看西甲聯賽。陳孜彥認為這次海外交流的經驗圓滿了她的大學生活：「我們參觀西甲的足球場及體育場館，親身感受當地的體育文化，感謝隨團老師和西甲工作人員的詳盡講解和耐心指導，使我在都大的學習經歷更豐盛。」
設多項獎學金 獎勵優秀人才
都大設有多項獎學金，獎勵入學成績優異或才華出眾的新生。凡經聯招入讀都大的學生，如在文憑試中任何甲類科目取得5*或5**的成績，即可獲發四萬港元的「摘星入學獎學金」。大學亦提供多項聯招入學獎學金予聯招入學學生及優秀運動員，金額高達12萬港元。
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