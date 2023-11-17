都大課程專業實用 海外交流助學生拓闊視野

香港都會大學（都大）為九所「大學聯招辦法」（聯招）參與院校中唯一一所自資院校，推出具競爭力的專業及應用課程，裝備學生掌握工作所需知識和技能，同時提供多元學習機會，包括組織海外交流活動，培養學生的國際視野。

於2024/25年度，都大為本地文憑試學生開辦46個聯招課程，當中20個為「指定專業/界別課程資助計劃」（SSSDP）的本科課程，合共提供1,280個受資助一年級入學學位，為自資院校之冠。2024/25年度將開辦兩項全新課程，包括「新音樂及互動娛樂榮譽文學士」及「建築管理及工料測量學榮譽理學士」課程。其中「新音樂及互動娛樂榮譽文學士」為本港首創並注重混合互動娛樂發展，包含互動和計算技術、視覺藝術和音樂等跨學科知識。另一項新課程為「建築管理及工料測量學榮譽理學士」，根據香港測量師學會工料測量和香港營造師學會制定的標準而設計。為配合兩項新課程的推行，大學更將設立新音樂及混合實境工作室，亦會改造現有工作室和實驗室，並添置先進的專業儀器，為學生提供專業訓練。