雪國不止日韓！探索亞洲另類雪景地

每逢冬季，賞雪成為港人旅遊清單上的重點。不過日韓機票動輒數千，旺季更一票難求。其實，亞洲還有一些冷門雪景地，既有異國風情，又不失地道特色。就等小編為大家推介兩個「亞洲雪國」，今個冬季假期有多個旅行地選擇！

越南都可以堆雪人？

東南亞唯一的熱帶雪國 沙壩(Sapa)位於越南北部老街省，海拔逾1,500米，是少數能見雪的熱帶地區。每逢冬季，梯田與山谷偶爾被霜雪覆蓋，配上法式殖民建築與少數民族村落，彷彿置身於瑞士山脈。想登上越南最高峰Fansipan峰，可選乘纜車或登山小火車，沿途飽覽雲海與雪霧交織的壯麗景色，打卡一流！ 最佳賞雪月份：12月至2月

必遊：Fansipan峰、O Quy Ho Pass

鄰近機場：河內內排國際機場HAN

前往方法：於河內乘坐過夜火車到老街站，轉乘巴士約一小時便到達沙壩。

不去東北都可以打雪戰？

屬於南方人的滑雪天堂 國內原來不只有北方會下雪，重慶武隆仙女山就是南方少數的玩雪勝地！每逢冬季，整片高原草地鋪滿白雪，山林被霜氣籠罩，瞬間化身「東方瑞士」、「南方哈爾濱」，不敢相信自己身在重慶！來到冰天雪境，當然要去滑雪場暢滑一番！仙女山滑雪場設有初、中級雪道，滑雪小白更可以請教練一對一指導，而且安全設備應有盡有。 最佳賞雪月份：12月至1月

必玩：仙女山滑雪場（門票¥50/人）、雪國列車、雪原騎馬、打卡森林之眼

前往方法：由重慶市區出發，乘搭高鐵至武隆站，再轉乘旅遊巴士約兩小時即可抵達。

跨國暢遊東北與俄羅斯 8天純玩團感受冰雪魅力與文化風情

跨國暢遊東北與俄羅斯

8天純玩團感受冰雪魅力與文化風情 冬季是探索冰雪世界的最佳時機！香港中國旅行社推出「俄羅斯海參威+中國東北8天純玩團」，一次過暢遊海參威、長春、延吉、吉林，感受中俄交匯的獨特魅力。行程包括參觀C56號二戰潛水艇博物館、長春冰雪新天地、延吉網紅牆、長白山霧淞及大關東文化園，景點豐富，拍照打卡一流。特別安排連續兩晚入住長白山酒泉酒店，享受溫泉設施，讓大家放鬆身心。還有朝鮮族服飾體驗，每人可親手製作泡菜及打糕，深入了解地方文化。 香港中國旅行社

團號：CDDC

團費：$14,999起

報名熱線：3859 4800

WhatsApp查詢：6993 8987

網上報團：香港中國旅行社

西伯利亞貝加爾湖 深索藍冰9天深度遊

西伯利亞貝加爾湖

深索藍冰9天深度遊 想親眼目睹冰雪世界的震撼？東方米蘭帶大家到俄羅斯伊爾庫茨克，探索世界最深湖泊-貝加爾湖。除了可以乘坐氣墊船暢遊貝加爾湖冰面、站在切爾斯基觀景石上俯瞰貝加爾湖，更可以坐上冰上越野車，於藍冰冰面上馳騁，探索奧利洪島的冰瀑、冰凌，尋找氣泡湖，觀賞如藝術品般的湖面！行程還包括塔利茨木屋博物館、伊爾庫茨克凱旋門等人氣景點，深入了解當地的歷史文化。9天行程包機票、住宿、膳食，專業領隊隨團。早鳥報名優惠首10位減$4,000，會員報名優惠再減$500，名額有限，立即報名！ 東方米蘭

團號：GWA09

團費：$23,999起 報名熱線：9834 2232、5961 6332

網上報名及詳情：kktravelhk

【雙11超值旅遊優惠！】買2賞1

嘗盡華南美食＋中國長線深度遊 國內旅行程不只有吃！食盡地道美饌的同時，又想深度探索中國？大航假期推出「雙11大航超級寵粉節」限時優惠，幫大家一次滿足！即日起至11月6日，報名指定【廣東省短線美食系列A】加【中國長線深度之旅B】行程，即可享「買2賞1」超抵組合，更送價值$299的中山菊花展盛宴一天團！ A線「廣東美食短線」精選：中山純玩2天團$799起、潮汕純玩3天團$1,699起、信宜純玩3天團$1,299起、新豐/從化純玩2天團$1,299起、順德純玩3天團$1,499起，將地道滋味一網打盡！再配B線「中國長線深度遊」：內蒙直航呼倫貝爾8天團、北京直航5天團、湖北西九往返高鐵8天團、四川直航8天團、雲南西九龍往返高鐵8天團，任大家自由組合配搭！名額有限，快約齊朋友報團出發！ 大航假期

報名熱線：2133 9468、6284 4992



西葡9天文化美食之旅 打卡聖家堂+萊羅書店+大石角！

西葡9天文化美食之旅

打卡聖家堂+萊羅書店+大石角！ 歐洲不止有浪漫，還有猶如電影場景般的歷史建築。東瀛遊EGL推出「西班牙、葡萄牙9天團(稅項全包)」，行程涵蓋高迪驚世之作聖家族大教堂、《唐吉訶德》故事背景地康修迦納，以及中世紀古城杜麗多等世界遺產。第二站轉往葡萄牙，打卡最美書店萊羅書店、歐洲最西端的大石角等人氣景點，張張相都原圖直出。美食方面，安排米芝蓮推介餐廳，品嘗地道Tapas、葡式烤乳豬及元祖葡撻，食住玩都照顧周到！ 東瀛遊

團號：ESBL09

團費：$21,999起

報名熱線：3692 0888、6688 0312（WhatsApp）

網上報名及詳情： 東瀛遊

《香港直航．冬日銀裝新疆》 三飛深度遊超值純玩8天

《香港直航．冬日銀裝新疆》 三飛深度遊超值純玩8天 冬天年年都飛外國看雪，不如今年留國內觀賞冬日限定的藍湖！八達旅遊8天團，帶大家深入烏魯木齊、吐魯番、伊寧等地，探索賽裏木湖藍冰奇景、那拉提空中草原的壯麗雪景，更可邂逅天鵝、暢玩國際滑雪場。行程亦包括走進獨山子大峽谷，欣賞大自然的鬼斧神工；吐魯番沙漠與火焰山的碰撞，眼前的雪景簡直美如一幅畫作。當然還有新疆必歎的烤全羊宴，以及觀賞維族民族歌舞。事不而遲，立即報名！ 八達旅遊

團號：LXJ89

團費：$5,998

出發時間：11月22日（保證出發）；12月13、18、20、25、27日；2026年1月3、8、10、15、17、22日

報名熱線：2626 0102、9293 2808（WhatsApp）

網上報名：八達旅遊

滑雪小白都可以三日變高手？ High 1滑雪度假村 3日學識滑雪！

滑雪小白都可以三日變高手？ High 1滑雪度假村 3日學識滑雪！ 想去滑雪又擔心無人教，不如用4小時直飛韓國滑雪天堂！以全韓國最長的4.2公里初級雪道聞名「High1度假村」，絕對是新手練習的理想場地。無論是第一次穿上滑雪板，還是想提升技巧，這裡都能滿足大家！度假村設有專業滑雪教練團隊，只需三日便能掌握滑雪基本功，輕鬆駕馭雪道。除了滑雪，還可以入住雪景環繞的五星級酒店，享受地道美食以及多元化休閒活動，例如香水製作班、瑜伽課、水上樂園及賭場等，感受韓國冬日氛圍。 專業旅運

團號：XKHG05

團費：港幣$6,199起（早鳥優惠減高達$500！）

保證成團：2025年12月17日、

2026年1月11, 31日、2月22日

報名：專業旅運

貴州5天純玩團入住5星酒店、打卡5A級峽谷景區！ 冬日不一定要追雪，亦可逃離都市，探索大自然山水秘境！貴州高鐵純玩5天團由香港西九直達貴陽，暢遊壯觀「花江峽谷大橋」，乘觀光電梯登頂俯瞰峽谷美景。行程更帶大家遊覽國家5A級景區「黃果樹大瀑布」、「萬峰林」，以及地球最美傷疤「馬嶺河大峽谷」。而住宿方面，會安排入住法國奢華品牌「貴陽亨特索菲特酒店」，於298米高空享用雲端自助晚餐；亦會入住網紅酒店「安順百靈希爾頓逸林酒店」，享受spa放鬆身心！凡年滿65歲或以上長者報名，即享每位$100優惠，名額有限，立即報名！ 食玩假期

團號：CRH5601-5D

團費：$3,999起

報名熱線：3721 3211

包團熱線：3726 5633

網上報名：食玩假期

橫琴長隆11月狂歡派對 第八屆中國國際馬戲節震撼回歸