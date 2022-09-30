風再起時 深化人幣發展 任志剛：令對手無法取代

今年是中華人民共和國成立73周年，近十年香港的金融發與內地緊密聯繫，目前在地緣政局及新冠肺疫情的挑戰下，兩地金融發展正待覓新出路。行政會議非官守成員任志剛接受本報訪問時表示，香港這個國際金融中心在風平浪靜多時後，目前正經歷「風再起時」，惟要令對手無法取代，須把握時機盡快發展，並重申深化人民幣發展是關鍵之一。
國家主席習近平於今年7月1日慶祝香港回歸祖國25周年大會發表的重要講話、國務院副總理韓正於8月31日「一帶一路高峰論壇」的主旨演講，以至國家近年公布的《十四五規劃綱要》、《粵港澳大灣區發展規劃綱要》以及「一帶一路」建設，均先後多次提出，國家鞏固及支持香港的國際金融中心地位，充分體現國家對香港在金融領域的信任。
任志剛指，過去兩年多香港飽受新冠肺炎疫情衝擊，但金融業仍穩定發展，就業人數及經濟生產總值續有所增長。然而，香港金融業要在疫後再次起步，需要不斷增強發展動能。
他認為，一直以來香港作為國際金融中心的其中一項最重要角色，便是扮演好內地與外地的資金融通橋樑。即使身處百年未見的大變局，中美雙方現關係緊張，香港更要緊守崗位，發揮資金融通作用。作為全球最大的兩個經濟體，中美之間不會完全斷絕來往，中間仍有許多交易，可以利用香港這個平台進行，因此香港作為國際金融中心的前景，仍然是樂觀的。不過他指亦要居安思危，盡快發展，令其他對手無法取代。
短期目標：藍籌可揀人幣買賣
舉例說，香港作為全球最重要的人民幣離岸中心地位，便要繼續鞏固及深化。人民幣國際化的道路，由開始討論至今，已經不經不覺開展逾二十年，規模更由最簡單的銀行存款、匯款、兌換及卡業務，到今日的貿易結算、債券買賣、「滬港通」、「深港通」、「理財通」及「債券通」等等。日前盈富基金(2800)引進新的人民幣交易櫃枱，以雙幣櫃枱安排進利結算及交收，方便內地股民投資盈富基金，便屬人民幣國際化進程的一項進步，加大了投資者資產負債表的人民幣元素。短期的目標，是恒生指數成分股能選擇以人民幣買賣。
加快互聯互通大灣區 達致「五通」
另一方面，任志剛指香港需要利用粵港澳大灣區發展的機遇，加快香港與大灣區的互聯互通機制，以達到「五通」，分別為：資本流通(capital)、貨幣兌換暢通(currency)、貨幣區內流通(circulation)，金融基礎設施聯通(connectivity)和金融中介活動互通(channels)，當中包括理財、債券及股票的互聯互通，如果能夠爭取在大灣區9市2特區的金融機構，即銀行的存款和貸款業務，可以在大灣區內暢通進行，投融資及集資活動的彈性便會大幅增加，創造更多業務機會。
最後他稱，三十多年來香港金融業經歷「風起雲湧」的波瀾時期，又度過「風平浪靜」的歲月，現在環球地緣政治動盪，「風再起時」，相信只要能夠把握形勢，未來的經濟發展仍然充滿希望，對香港繼續作為國際金融中心充滿信心。