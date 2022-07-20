香港中文大學專業進修學院 「高級文憑」、「基礎教育文憑」及 「餐飲管理文憑」課程 升學‧就業 多元發展

香港中文大學專業進修學院（CUSCS）開辦14項兩年全日制「高級文憑」課程，包括新增的「手語及雙語研究」高級文憑，另設一年全日制「基礎教育文憑」和全新的「餐飲管理文憑」課程。所有課程均由香港中文大學審批及頒授學歷。

「高級文憑」安排實習 升學就業皆宜

所有高級文憑課程均包含實習元素，讓學生能夠應用課堂所學，優先接軌業界。學院又積極與海外大學及機構安排網上語文和文化交流活動，使同學們在疫情下仍能擴闊視野。畢業生可按興趣和志向發展事業或升讀本地政府資助或自資學位課程，實現夢想。

豐富學習體驗 促進個人成長

CUSCS致力提供多元學習體驗，包括師友計劃、學生大使計劃、服務學習計劃等，促進學生個人成長。語文學習提升中心設有一對一語文諮詢服務及豐富的多媒體教材，鞏固學生的語文能力。高級文憑學生亦可使用中文大學圖書館及網上資源，擴闊學科知識。

「基礎教育文憑」全人教育 裝備升學

課程以大專模式授課，涵蓋語言傳意、溝通技巧及資訊科技等多個領域，又特設「個人及生涯規劃」科目，幫助學生認清興趣所在及訂立未來方向。歷屆平均高達85%畢業生選擇升讀學院的「高級文憑」課程，多年來不少畢業生亦已成功升讀大學。

「餐飲管理文憑」既成專才 亦可升學

課程為有志投身餐飲管理的學生而設，著重培養同學的專業知識和職業技能，並涵蓋語文、人際溝通、資訊科技等通用能力，配合240小時實習，讓同學接觸餐飲管理的實際運作。畢業生既可立即投身餐飲服務和管理行業，亦可選擇繼續升讀CUSCS「高級文憑」課程。

DSE 6分可報讀文憑課程 特設升學獎學金

一年內修畢「基礎教育文憑」或「餐飲管理文憑」課程的同學可獲升學獎學金，繼續升讀CUSCS兩年全日制「高級文憑」課程。同學於DSE考獲最佳5科成績最少共6分 (包括中、英文均達第一級) 即可報讀文憑課程。