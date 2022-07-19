香港中文大學專業進修學院 「高級文憑」、「基礎教育文憑」及「餐飲管理文憑」課程 升學‧就業My Choice

香港中文大學專業進修學院（CUSCS）開辦14項兩年全日制「高級文憑」課程，包括新增的「手語及雙語研究」高級文憑，另設一年全日制「基礎教育文憑」課程和全新的「餐飲管理文憑」課程。所有課程均由香港中文大學審批及頒授學歷。

「高級文憑」 理論實踐並重 升學就業皆宜

所有高級文憑課程均包含實習元素，學生有機會到本地及海外不同行業的機構進行實習；學院在疫下積極安排網上交流活動及實習，籌辦職涯規劃網上講座等，幫助學生應用所學，汲取職場經驗。畢業生可按興趣和志向投身職場，或升讀本地政府資助或自資學位課程，實現夢想。

「基礎教育文憑」 全人教育 裝備升學

課程以大專模式授課，涵蓋語言傳意、溝通技巧及資訊科技等多個領域，又特設「個人及生涯規劃」科目，幫助學生認清興趣所在及訂立未來方向。歷屆平均高達85%畢業生選擇升讀學院的「高級文憑」課程，多年來不少畢業生亦已成功升讀大學。

「餐飲管理文憑」 既成專才 亦可升學

課程為有志投身餐飲管理的學生而設，著重培養同學的專業知識和職業技能，並涵蓋語文、人際溝通、資訊科技等通用能力，配合240小時實習，讓同學接觸餐飲管理的實際運作，確立日後的發展路向。畢業生既可立即投身餐飲服務和管理行業，亦可選擇繼續升讀CUSCS「高級文憑」課程。

一年內修畢「基礎教育文憑」或「餐飲管理文憑」課程的同學可獲升學獎學金，繼續升讀CUSCS兩年全日制「高級文憑」課程。同學於DSE考獲最佳5科成績最少共6分 (包括中、英文均達第一級) 即可報讀文憑課程。

豐富學習體驗 可用中大圖書館

學院為學生提供優質的教與學資源，語文學習提升中心設有一對一語文諮詢服務及豐富的多媒體教材，幫助同學提升語文能力。同學亦可參加師友計劃，由不同專業的業界翹楚或職涯規劃師擔任人生導師，分享經驗和智慧。高級文憑學生亦可使用中文大學圖書館設施，擴闊知識領域。