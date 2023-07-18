香港中文大學專業進修學院 13項「高級文憑」及3項「文憑」課程 升學‧就業 My Choice

香港中文大學專業進修學院（CUSCS）開辦13項兩年全日制「高級文憑」課程，另設一年全日制「基礎教育文憑」課程、「餐飲管理文憑」課程，以及全新的「社區護理文憑」課程。所有課程由香港中文大學審批及頒授學歷。

「高級文憑」理論與實踐並重

所有高級文憑課程均包含實習元素，緊貼社會需要。CUSCS提供多元學習體驗，包括師友計劃、學生大使計劃、服務學習計劃等，促進學生個人成長。語文學習提升中心備有一對一語文諮詢服務及豐富的多媒體教材，鞏固學生的語文及溝通能力。同學亦可使用中文大學圖書館設施及網上資源，擴闊知識領域。學院更安排學生在本地、內地或海外實習交流，讓同學實踐課堂所學。畢業後同學可報讀本地政府資助或自資學士學位課程，也可到海外升學或投身職場。

「基礎教育文憑」提升學習能力

課程以大專模式授課，涵蓋語言傳意、溝通技巧及資訊科技等多個領域，為同學升學就業打好基礎。歷屆平均高達80%畢業生選擇升讀學院的高級文憑課程，是文憑試畢業生的另一理想出路。

「餐飲管理文憑」既成專才亦可升學

課程著重培養同學掌握餐飲管理的專業知識和職業技能；配合240小時實習，讓同學接觸餐飲管理的實際運作，確立日後的發展路向。畢業生既可晉身餐飲管理專才，亦可選擇繼續升學。

「社區護理文憑」具備專業資歷

課程涵蓋院舍服務及基礎護理，裝備同學掌握長者護理的專業技巧，透過考察、模擬訓練及實習，接觸安老院及長者服務單位的日常運作。課程已獲社會福利署認可，符合指定要求的畢業生可申請註冊為保健員，於安老院舍擔任相關職位；同學亦可選擇升讀健康護理、社會工作等高級文憑課程。