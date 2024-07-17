香港文憑試成績揭曉 修改課程選擇 增讀心儀學科機會

香港中學文憑試今日放榜，恭喜考獲理想成績的同學，有機會可以順利入讀夢寐以求的學科；但成績未如理想的同學亦毋須灰心，因有很多不同出路可供選擇。



有懷疑可申請覆核成績

如考生對所取得的成績有懷疑，可以在成績發放後5曆日內（截止日期：2024年7月22日）申請覆核成績或重閱試卷，學校考生必須透過學校提交申請，並必須於遞交申請時繳付相關費用，繳費限期為提交申請後的２曆日（如為星期六或日，則會順延至隨後的星期一）。考生可申請積分覆核及/或重閱答卷合共不超過四科（包括甲類、乙類及丙類科目）。考生就同一科目的一個或多於一個分部成績申請重閱答卷，只作一個科目計算。如經積分覆核後，考生的科目成績或分部成績有所提升，考評局會退還相關科目的積分覆核費用。考生則可以申請讓JUPAS的院校重新考慮其錄取資格，如同學取得合乎學科收生資格或以上的評級，學院便會取錄同學。成績覆核結果將於8月14日公布，同學並可於8月15日下午6時前遞交按覆核成績遞交要求重新考慮入學申請，並於8月22日得知相關申請結果，獲取錄的同學須於同日下午5時前繳交留位費，以接納該取錄資格。