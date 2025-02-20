ＨＫＲＭＡ 協會簡介

香港零售管理協會成立於1983年，由一群高瞻遠矚的零售商共同創辦，是香港具代表性的零售協會，至今會員公司店舖逾8,000間，僱員數目佔本港總零售僱員超過二分一。本協會亦是泛亞太區零售商協會聯盟香港區的唯一零售協會代表，並為聯盟之創會會員之一，該聯盟的會員遍及18個亞太地區及國家。除了代表零售業發聲外，亦透過教育、培訓及獎項等活動，致力提升零售業的專業地位；當中旗艦獎項及認證計劃包括以下：

「優質服務計劃」涵蓋以下兩個重要服務計劃如下： 年度評審獎項計劃： 「基準服務評估」(Industry Service Benchmarking)及「專訂服務評估」(Customization Service)

計劃目的是透過神秘顧客進行定期店舖探訪，為零售商提供全面客觀的衡量工具，量度各零售店舖的顧客服務水平，為改善服務水平蒐集重要的數據，助零售商精益求精。參與品牌在此計劃中的「基準評估」及「專訂評估」均可延伸至參與年度獎項「最佳優質服務零售商大獎」。 優質服務計劃詳情 服務認證計劃： 分為「優質服務認證」及「旗艦服務認證」，旨在透過神秘顧客進行店舖一次性服務評估，表揚及認證具優質服務的零售品牌；神秘顧客會按品牌總店舖數量抽取一定比例隨機探訪(優質服務認證)，或到品牌指定店舖探訪(旗艦服務認證)；如該品牌通過評估要求，即可獲認證並於全線或指定分店張貼認證櫥窗貼。此認證暫不涉及任何年度獎項。 服務認證計劃詳情

「智能零售大獎」旨在為推動香港零售的智能零售轉型、表揚具有前瞻性、智能及創新的理念及項目，以及推動新零售發展的傑出零售品牌及推廣智能零售的最佳作業和標準。 獎項分為兩大組別對象包括：科技供應商／初創企業組別 「智能零售科技獎」以及零售商組別「智能轉型及創新獎」，各組別另設項目範疇相關獎項以作嘉許。 智能零售大獎詳情

「優質網店認證計劃」為零售網店提供全面客觀的評估，透過神秘顧客進行網店購物，體驗整個網上購物流程之旅而進行評分。評審計劃級別涵蓋不同深度及闊度的評審準則，兩大評審計劃(基本計審及全面評審)、分為3大認證級別(優網店、信譽優網店，卓越信譽優網店)，從而認證不同等級的優質網店，以提升可靠的網店品牌形象及加強消費者網購信心。 全面評審之認證計劃將按評審報告總分排名出年度獎項「十大信譽優網店大獎」得主。 優質網店認證計劃詳情

「O2O顧客體驗認證」旨在通過全面的線上線下評估認證及表揚提供線上線下無縫顧客體驗及優質服務的零售品牌。 此認證結合實體店舖服務及網店購物體驗的一次性評估；獲頒發此認證的零售品牌，即代表可同時獲發「優質網店認證」中的「信譽優網店」或「卓越信譽優網店」評級，一個認證價錢，有機會享有兩個認證。通過評估的參與品牌將獲得由協會頒發的櫥窗認證貼及電子標誌。 凡參加此認證的零售品牌將免費自動入選競逐該年度「十大O2O零售品牌大獎」。 O2O顧客體驗認證詳情

協會自2023年舉辦首屆「香港開心購物節 – 食玩買返晒來 」，每年在7至8月期間舉辦「香港開心購物節」

平均獲超過160個品牌約5,000間店舖參與，推出達12億港元禮遇給市民和遊客，自2024年起以「香港好禮．有禮」為主題，為市民和遊客送上「好禮」品，和「有禮」優質服務的雙重禮遇，並由公眾投票選出

「有禮店舖」，成就香港「好客之都」和「購物體驗天堂」的美譽。 香港開心購物節詳情