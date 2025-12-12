12.12驚喜優惠 三大精選新春旅行團 早報名優惠高達$500！

很多人以為新春出遊價格一定貴？只要把握超值折扣優惠，依然可以玩得盡興又慳荷包！尊業旅遊(專業旅運集團成員)推出雙12驚喜優惠，及早報名指定新春團即減高達$500！ 北京｜新春冬日古蹟5天遊 新年去北京，感受古都的磅礴氣勢！故宮的金瓦、頤和園的湖光、居庸關長城的壯麗，必定讓你嘆為觀止。新春限定更安排「龍慶峽冰燈」、「琉璃廠廟會」，感受濃厚的新年氣氛。全程入住國際品牌五星級酒店，舒適尊貴。更可以享用蜀國川菜，邊看川劇變臉，有如古代皇帝般的體驗。 團號：TPKG05 團費：$5,799起

出發日期：2026年2月17日(大年初一)

江南｜新春冬韻寫意6天遊 江南的冬天，靜謐得像一幅水墨畫。行走上海、蘇州、杭州，再到新市古鎮，能夠慢慢細味水鄉風情。行程特別安排體驗「圍爐煮茶」及「漂漆團扇DIY」，親手製作專屬回憶；更可穿上漢服旗袍，穿梭古鎮小巷，拍下最美新春瞬間。全程入住國際品牌酒店，並在米芝蓮推薦「上海1號」享用地道本幫菜，絕對是味覺、視覺雙重享受。 團號：TWDF06 團費：$3,499起

出發日期：2026年2月16日(年廿九)

雲南｜香格里拉、麗江 新春直航8天純玩聖境之旅

雲南｜香格里拉、麗江

新春直航8天純玩聖境之旅 想遠離都市喧囂？雲南可能是你的心靈聖地！行程將帶大家走進壯麗的大自然，遊覽「石林」奇觀，登上「玉龍雪山」俯瞰藍月谷的清澈美景，再漫步「香格里拉」納帕海草原，感受天地遼闊的震撼。8天純玩無購物，並安排粵語導遊深度講解，此團不只是看風景，更是令大家深入認識滇西的獨特文化與風情。 團號：TKLY08

團費：$8,099起

出發日期：2026年2月16日(年廿九) 網址：尊業旅遊