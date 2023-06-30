7.1多種交通工具市民免費搭 輕鐵任乘 電車一連5天

為與市民共同慶祝7.1，本港多間交通機構提供不同優惠，甚至免費乘搭日，讓市民同樂。其中電車由7.1起一連5天免費乘搭，港鐵則於7.1當日讓市民免費乘搭輕鐵和港鐵巴士。九巴則讓小童於7.1和7.2免費無限次乘搭九巴及龍運巴士路線。天星小輪和富裕小輪亦讓市民免費乘搭指定航線。

電車公司將舉行全港首個5天免費乘車日，活動由香港中國企業協會聯同中銀香港、招商局、華潤、香港中旅與中國太平保險贊助，市民於7月1至5日期間無限次免費坐全線普通載客電車。港鐵趁7.1，以及輕鐵服務踏入35周年，於7.1提供免費輕鐵及港鐵巴士服務，乘客於當日進出輕鐵站或登上港鐵巴士時無需拍卡或付車費。市民於當日透過手機應用程式「MTR Mobile」進行車票抽獎活動，送出7.1萬份免費本地車程及26張全年免費車票。

小童任搭九巴龍運

九巴則請小童免費搭九巴及龍運。年齡介乎3至11歲的小童於7月1及2日以小童八達通拍卡，便可無限次免費乘搭九巴及龍運營運的巴士。連同上述2天，九巴自6月18日起至8月底共13個周日和公眾假期均讓小童免費乘車。

渡輪方面，天星小輪於7.1讓市民免費乘搭「尖沙咀-灣仔」航線。富裕小輪則讓市民免費乘搭「中環-紅磡」航線及水上的士「尖東-灣仔-中環-西九龍(循環線)」航線；7月1日生日的乘客更可免費乘搭「屯門-東涌-沙螺灣-大澳」及「北角-觀塘-啟德」航線。至於機管局，香港國際機場將於7.1向旅客派發備有行李送達通知功能的「行李通」（MyTAG）行李牌。根據香港機場網上商店資料，一個「行李通-商務版」行李牌售價為90元。