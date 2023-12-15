AEON税貸易•私人貸款•清數易 無懼「稅」月煩惱兼賞額外回贈

來到12月中旬，距繳納第一期稅款的限期已越來越近，不少打工仔仍在為交稅費神，想要安心度稅季，兼獲得額外資金實現短期計劃，AEON信貸財務(亞洲)有限公司的稅貸易•私人貸款•清數易三款貸款產品，不但助你輕鬆解決資金周轉問題，更送你額外現金回贈，讓你有更多資金可靈活運用。 輕鬆交稅兼享萬元現金回贈

打工仔要預備交稅及歡度佳節的支出，由即日至2024年3月31日推廣期內，成功申請AEON稅貸易及提取指定金額，便可享高達10,000港元現金回贈#，助你於交稅後，有更多資金可運用。AEON稅務貸款提供高達100萬港元或月薪18倍貸款額（以較低者為準），借款額80萬港元或以上，以及選擇指定還款期，可享月平息低至0.14%##的貸款利率（實際年利率3.24%##）。

計劃提供由6至24個月靈活還款期（6/12/18/24），提早清還貸款可免手續費，方便你作出更靈活安排。申請人可隨時透過「AEON 香港」手機App^、AEON網上客戶服務、AEON網頁、WhatsApp（專員真人幫你）、AEON貸款專線2239 9000以及親身前往AEON各分行申請，如想全程毋須露面，申請人可透過「AEON 香港」手機App^申請貸款及提交證明文件，方便隨時申請。此外，AEON信用卡客戶於2023年12月31日前成功投保安達人壽「Gold富稅延期金計劃」*，可享高達60,000港元稅務扣減**及首五個保單年度保費88折優惠，讓你輕鬆慳稅兼為退休儲定錢做好準備。

集中處理清數

想趁年尾清數，則可申請AEON清數易貸款，將其他信用卡及貸款的結餘一併轉至AEON集中處理，計劃提供高達100萬港元或月薪12倍貸款額（以較低者為準），以及6至60個月靈活還款期，滿足指定條件可享月平息低至0.2%（實際年利率4.49%&）的貸款利率，實際可節省高達96%利息，加上全期免手續費，助你早日清數更輕鬆。 應付突發資金需要

面對突如其來的資金需要？AEON貸靈活私人貸款，提供高達100萬港元或月薪12倍貸款額（以較低者為準），貸款人可因應個人狀況，靈活選擇6至60個月還款期，若申請人能滿足指定條款，亦同樣可享月平息低至0.2%（實際年利率4.49%&）的貸款利率，配合全期免手續費，以及提早清還免罰款，就算因突發事故需要資金周轉，都可以即時找到幫手。

放債人牌照號碼：1738/2023

查詢及投訴可致電︰2895 6262

由AEON信貸財務 (亞洲)有限公司 刊發 推廣期內成功申請及提取，送高達12,000港元現金回贈#

全新客戶於2024年2月29日或之前成功申請及提取AEON私人貸款或清數易貸款+，不但賞高達12,000港元現金回贈# ，更可額外獲賞500港元現金回贈。 備註︰

# 提取貸款達指定金額及供款期可享相應回贈。

## 以貸款額$800,000、0.14% 月平息及24 個月還款期計算，實際年利率為3.24%。

&以貸款額$600,000、0.2% 月平息及12 個月還款期計算，實際年利率為4.49%。

^ 此功能暫不支援任何護照之申請。

* AEON信貸財務(亞洲)有限公司(簡稱「AEON」)為安達人壽保險香港有限公司(簡稱「安達人壽」)之持牌保險代理機構，AEON負責有關保險產品的銷售。有關保險產品由安達人壽承保及提供。

** 稅務扣除額上限為每年$60,000，為合資格延期年金保費及可扣稅自願性供款的合計上限，並於薪俸稅或個人入息課稅計算中扣除。

受條款及細則約束，詳情請參閱AEON信貸財務 (亞洲)有限公司網頁