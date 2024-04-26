City Café 母親節豪華海鮮盛宴 官網訂座即享75折自助晚餐優惠

城景國際City Café「海膽．海鮮盛薈自助晚餐」

臨近母親節，不少人會選擇帶媽媽吃頓大餐！城景國際City Café即日起呈獻「海膽．海鮮盛薈自助晚餐」，推出多款母親節限定佳饌、預訂及生日優惠，好好慰勞媽媽的同時，與媽媽共求一個溫馨之夜！



海膽金槍魚榻榻奇配香芒羽衣甘藍沙律

金箔燕窩焗釀北海道鮮鮑魚

為了讓母親節氣氛更昇華，城景國際City Café以鹹鮮甘甜的韓國海膽、爽脆感十足的沖繩海葡萄炮製出多款限定佳饌，包括海膽醬牛油梨飛魚籽焗釀蟹蓋、魚子醬海葡萄溏心蛋、海膽金槍魚榻榻奇配香芒羽衣甘藍沙律、海膽梳乎厘蟹子焗大蝦、酥炸培根豚肉卷廣島生蠔配海膽黑松露黃醬。而於5月12日母親節當晚惠顧自助晚餐的客人，將會升級轉送「金箔燕窩焗釀北海道鮮鮑魚」一客。鮑魚的肉質鮮嫩配合矜貴細滑的燕窩，菜式獨特精緻，最適合在母親節獻上！

凡透過城景國際官網預訂的客人，於惠顧當天出示官網預訂優惠，便可以優惠價*享用「海膽．海鮮盛薈自助晚餐」及獲贈「赤蝦刺身伴海膽、魚子醬及海葡萄」一客。每位成人淨價$398起，長者淨價$368起，小童淨價$288起，5歲或以下免費。此外，City Café亦推出震撼自助午餐優惠，凡惠顧尊享低至77折優惠。於生日正日或前後三天惠顧的客人，可獲贈生日蛋糕^半磅。 *免加一服務費

^生日蛋糕須入座前2天預訂，生日客人須出示身份證明文件

**小童6-12歲/長者60歲或以上 (需出示身份證明文件)