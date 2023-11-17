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特刊
2023-11-17 04:30:17
日報

City Café 12月滋味聖誕海鮮薈萃 預訂9折及享生日優惠

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聖誕美食及酒店特輯 聖誕美食及酒店特輯 聖誕美食及酒店特輯

臨近聖誕節，城景國際以美食為2023年帶來滋味豐盛的結尾。城景國際City Café於12月4日起，推出「海鮮薈萃．聖誕自助晚餐」，提供一系列的節慶限定佳饌及預訂優惠，適合與親朋好友慶祝聖誕這個盛大的節日。

「海鮮薈萃．聖誕自助晚餐」匯聚多國美饌，節慶限定包括燒美國牛肉眼扒、低溫燒英國落葉松農場火雞配黑松露汁，以及現場即製阿拉斯加火焰雪山(限時供應)、朱古力心太軟、聖誕榛子栗子朱古力樹頭蛋糕、聖誕野莓樹頭蛋糕，以及聖誕抹茶十勝紅豆樹頭蛋糕等甜品。除了節慶限定以外，還有四色焗生蠔、花膠蟹子焗大蝦、金蒜銀絲蒸扇貝等供應，每位客人更獲贈「法式焗波士頓龍蝦米多」一客，簡直是聖誕海陸盛宴。

只要透過城景國際官方網頁預訂，或到City Café出示官網優惠，享用「海鮮薈萃．聖誕自助晚餐」每位淨價$548起。即日起預訂且繳付全數，更可獲得額外九折優惠。另外，City Café亦於聖誕月份推出聖誕自助午餐，及除夕宵夜自助晚餐，每位只需$288起便可盡享聖誕節慶美饌。

城景國際讓12月壽星在City Café度過一個難忘的慶生，無論是在生日正日，或者生日前、後三天內，只要預訂城景國際City Café自助餐，並在入座日期提前2天向餐廳預訂，可獲贈一個免費生日蛋糕(半磅)^。

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^生日客人須出示身份證明文件。生日優惠不適用於2023年12月24日至26日，以及12月31日。
*免收加一服務費。
*60歲或以上長者及6至12歲小童，需出示身份證明文件。
*優惠請瀏覽城景國際之官方網頁。

城景國際City Café
訂座電話：2783 3287         WhatsApp：5723 3083
地址：香港九龍窩打老道23號城景國際1樓

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