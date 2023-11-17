City Café 12月滋味聖誕海鮮薈萃 預訂9折及享生日優惠

臨近聖誕節，城景國際以美食為2023年帶來滋味豐盛的結尾。城景國際City Café於12月4日起，推出「海鮮薈萃．聖誕自助晚餐」，提供一系列的節慶限定佳饌及預訂優惠，適合與親朋好友慶祝聖誕這個盛大的節日。

「海鮮薈萃．聖誕自助晚餐」匯聚多國美饌，節慶限定包括燒美國牛肉眼扒、低溫燒英國落葉松農場火雞配黑松露汁，以及現場即製阿拉斯加火焰雪山(限時供應)、朱古力心太軟、聖誕榛子栗子朱古力樹頭蛋糕、聖誕野莓樹頭蛋糕，以及聖誕抹茶十勝紅豆樹頭蛋糕等甜品。除了節慶限定以外，還有四色焗生蠔、花膠蟹子焗大蝦、金蒜銀絲蒸扇貝等供應，每位客人更獲贈「法式焗波士頓龍蝦米多」一客，簡直是聖誕海陸盛宴。