HKMU LiPACE增辦全新高級文憑課程 特設獎學金培養樂齡科技應用、醫療檢測專才

香港都會大學李嘉誠專業進修學院(HKMU LiPACE)今年增辦「應用樂齡科技高級文憑」及「健康及分子檢測高級文憑」課程。為鼓勵同學成為樂齡科技應用、醫療檢測專才，學院特別提供獎學金，新生入讀有機會獲取港幣20,000元之入學獎學金。
應用樂齡科技高級文憑
香港首個為培訓樂齡科技應用及長者數碼計劃專才而設的高級文憑課程，積極面向高齡化社會所帶來銀髮產業的機遇，旨在培訓學員成為樂齡科技產品及相關科技應用的專家，以達致居家安老的目標。
課程內容涵蓋樂齡產品與科技、樂齡科技照護方案、長者護理、長者活動及學習策劃、社區健康護理、人體解剖及生理學等課題。學院積極與業界及非牟利社福機構緊密聯繫，於「樂齡科技與健康護理實習」單元內提供不少於100小時的實習時數，以擴闊學員的視野及拓展畢業出路。畢業生可在本地及海外申請升讀健康科學、老年學、公共衞生學及輔助醫療等相關銜接學位課程；或投身公營及私營機構擔任樂齡科技助理、樂齡科技巿場推廣及產品專員、樂齡科技產品培訓人員，以及從事健康推廣主任等工作。
健康及分子檢測高級文憑
課程針對分子檢測和快速診斷檢測應用於未來醫療工作崗位而設，內容包括診斷科學及儀器、快速診斷檢測概論、分子與細胞生物學、綜合實驗室安全與實務、微生物學及傳染病控制管理等，為學員提供分子檢測技能的專業培訓及快速診斷檢測應用的知識。學院有先進的設備及儀器，讓學員親身接觸，同時可體驗診斷業界的行業標準及工作規範；另於「健康及分子檢測實習」單元內為學員提供不少於100小時實習機會。
學員畢業後可申請繼續升讀本地或海外健康科學、生物及生命科學、檢測科學及輔助醫療等相關的銜接學位課程；另外，畢業生可選擇健康篩檢領域的就業途徑，以及在醫藥界及其他範疇(環境、食物安全、公共衞生)中擔任分子檢測的技術支援角色，亦可從事實驗室技術員、診斷實驗室技術員、品質檢驗員等工作。
詳情及其他高級文憑課程：
https://www.hkmu.edu.hk/lipace/tc/hd/
香港都會大學李嘉誠專業進修學院
(HKMU LiPACE)
全日制課程，即場、網上同步收生
日期：7月20及21日
時間：9:00am – 6:00pm
葵興校園地址：九龍貿易中心第2座8樓及10樓
電話：3120 9988
電郵： [email protected]