HKMU LiPACE增辦全新高級文憑課程 特設獎學金培養樂齡科技應用、醫療檢測專才

香港都會大學李嘉誠專業進修學院(HKMU LiPACE)今年增辦「應用樂齡科技高級文憑」及「健康及分子檢測高級文憑」課程。為鼓勵同學成為樂齡科技應用、醫療檢測專才，學院特別提供獎學金，新生入讀有機會獲取港幣20,000元之入學獎學金。

應用樂齡科技高級文憑

香港首個為培訓樂齡科技應用及長者數碼計劃專才而設的高級文憑課程，積極面向高齡化社會所帶來銀髮產業的機遇，旨在培訓學員成為樂齡科技產品及相關科技應用的專家，以達致居家安老的目標。

課程內容涵蓋樂齡產品與科技、樂齡科技照護方案、長者護理、長者活動及學習策劃、社區健康護理、人體解剖及生理學等課題。學院積極與業界及非牟利社福機構緊密聯繫，於「樂齡科技與健康護理實習」單元內提供不少於100小時的實習時數，以擴闊學員的視野及拓展畢業出路。畢業生可在本地及海外申請升讀健康科學、老年學、公共衞生學及輔助醫療等相關銜接學位課程；或投身公營及私營機構擔任樂齡科技助理、樂齡科技巿場推廣及產品專員、樂齡科技產品培訓人員，以及從事健康推廣主任等工作。