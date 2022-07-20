HKMU LiPACE高級文憑 8課程獲政府SSSDP 資助

香港都會大學李嘉誠專業進修學院(HKMU LiPACE) 於2022/23學年共有8個高級文憑課程獲納入「指定專業/界別課程資助計劃」，課程範疇涵蓋護理、創意工業、建築及工程、旅遊及款待，合共530個資助學額。合資格的本地學生入讀這8個課程，每年學費$24,220至$40,620(扣減SSSDP資助後之學費) 。

除了獲資助的8個課程外，還有其他高級文憑課程包括「幼兒教育高級文憑」、「寵物護養及動物輔助治療高級文憑」、「心理學高級文憑」、「犯罪學高級文憑」、「工商管理高級文憑」、「日本研究高級文憑」、「創意文化及媒體實務高級文憑」、「健康及分子檢測高級文憑」、「應用樂齡科技高級文憑」等可供報讀，詳情請瀏覽：。www.hkmu.edu.hk/lipace/hd/

香港都會大學李嘉誠專業進修學院 (HKMU LiPACE)全日制課程，即場、網上同步收生

日期：7月20及21日

時間：9:00am - 6:00pm

葵興校園地址：九龍貿易中心

第2座8樓及10樓

電話：3120 9988

電郵：[email protected]