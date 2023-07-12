可愛羊駝登陸赤柱FUWAFUWA•軟綿綿彈樂園 6大限定體驗區＋限定主題菜式＋限定禮品迎粉絲

今年暑假計劃好去邊未？充滿異國風情的赤柱相信是不少人的選擇！今年赤柱廣場特意聯乘本地潮玩品牌URDU打造「FUWAFUWA•軟綿綿彈樂園」主題活動，由即日起至9月10日期間，天幕廣場化身成全港首個治癒系羊駝FUWAFUWA主題遊樂園區，以夏日造型跟市民見面，當中包括3米高的巨型「雪雪」充氣羊駝公仔及3.5米高「Beach Boy」羊駝滑梯。此外，Link Up會員更可憑消費獨家換領赤柱廣場限定版「Beach Boy」羊駝公仔，還有期間限定店讓各位粉絲盡情掃貨！

吸睛3米高充氣羊駝打卡位 會員消費滿額可換限定禮品

今次「FUWAFUWA•軟綿綿彈樂園」主題活動帶來一系列海邊夏日遊樂裝置，除了有3米高的巨型「雪雪」充氣羊駝公仔和必玩3.5米高「Beach Boy」羊駝滑梯外，逾12,000呎遊樂園區更設置了一系列創意遊樂設施，包括動感搖搖板、跳躍攀爬架等，家長可以帶小朋友到此盡情放電。樂園還有專為毛孩而設的可愛彈彈椅，主人可和愛寵打卡留念。

Link Up會員更可憑消費換領赤柱廣場限定版「Beach Boy」羊駝公仔，會員只要以電子消費滿$800或以上，即可換領1隻「Beach Boy」。另外，於活動期間登記成為Link Up會員，並追蹤及讚好URDU、FUWAFUWA及赤柱廣場的社交平台帳戶，即可於美利樓的期間限定店免費換領限量版FUWAFUWA DIY填色扇子1把。

