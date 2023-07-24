帶毛孩遊黃埔 成為夏日主角 影「夏」毛孩 搵「夏」美食 贏餐飲禮券

作為愛毛小孩的飼主，必定會經常帶愛寵上街放電。一直是美食集中地，匯聚逾80間人氣話題食肆的黃埔天地，於今個暑假特別為愛寵物的你預備了不同美食，更特別舉辦了《嘆美食．寵毛孩 攝影比賽》，賽事設「搵『夏』美食」及「影『夏』毛孩」兩個組別，兩組冠軍均可獨得港幣5,000元的餐飲禮券。

從今日（7月24日）起至8月31日期間，你可帶同愛寵到黃埔天地商場的食肆，一起尋找夏日特色美饌，並以「美饌」或「萌寵」為主題拍出鬼馬精彩的靚相，上載到個人社交平台並標註指定Hashtag，包括@thewhampoa #黃埔天地 #嘆美食寵毛孩攝影比賽 #搵夏美食 #影夏毛孩，以及設為公開帖文，便可參加《嘆美食．寵毛孩 攝影比賽》。

品味美食 30款夏日主題美饌

黃埔天地內多間人氣食肆現正推出達30款夏日主題菜式，從前菜到甜品、特色飲品等應有盡有，如立鮨全新推出紅魔蝦配燒蝦膏壽司；火夫季節限定的葡提鴨卷、鹹腿蜜瓜及冰串梳打特飲（白桃/巨峰口味），還有BOA的清新惹味泰菜，青芒果沙律配鮮青金桔梳打等，為「搵『夏』美食」提供不同的拍攝素材。場內多家食肆均為寵物友善餐廳，無論是汪星人或喵星人均「毛」任歡迎，讓各位毛爸毛媽可安心於餐廳內與「萌寵」放閃打卡，「影『夏』毛孩」之餘，亦可一同品嘗多款夏日特色美饌。

